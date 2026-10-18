Milhouse nació antes que 'Los Simpson'. Matt Groening le creó a mediados de los 80 para una serie infantil que nunca llegó a emitirse

La primera vez que el público tuvo la oportunidad de ver a Milhouse Van Houten, el eterno mejor amigo de Bart Simpson, no fue en 'Los Simpson' ni en los cortos de Tracey Ullman. Originalmente, su primera aparición tuvo lugar en un anuncio de la barrita de chocolate Butterfinger, pero en cuanto la serie de cortos se convirtió en serie, fue un personaje habitual. Lo que casi nadie sabe es que Milhouse, realmente, precede a todo Springfield.

Todo ha salido a pedir de Milhouse

Cuenta Matt Groening que le puso ese nombre al amigo de Bart en honor a la persona más patética que se le ocurría: Richard Milhouse Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos tan parodiado durante los primeros años de 'Los Simpson'. Sin embargo, sus orígenes fueron muchísimo más cándidos. De hecho, para rastrear sus inicios hay que ir hasta 1968, cuando el autor tenía tan solo 14 años y estaba empezando a dibujar.

Fue entonces cuando dibujó a sus propios Batman y Robin, Melvin y Gurfy, su perro. Melvin era un huérfano que, de hecho, se podía convertir en SuperMelvin, un superhéroe que no podía volar, y con los dos creó algunas historietas totalmente perdidas en el tiempo.

Sin embargo, a mediados de los 80 (se supone que 1988, más o menos en los inicios de la familia amarilla en 'El show de Tracey Ullman'), cuando Groening ya triunfaba con 'Vida en el infierno', su tira cómica, decidió resucitar a su personaje e intentar vender una nueva serie de dibujos animados para niños, destinada a los sábados por la mañana de NBC: 'Melvin's Inferno', una especie de 'La banda del patio' ochentera.

Milpool

De aquella prueba han sobrevivido unos pocos diseños rescatados de eBay o posteados en Twitter por distintas cuentas: Iris, Carla, Potter (un niño con una cacerola en la cabeza) o, por supuesto, Melvin, reconvertido en una especie de proto-Bart Simpson. La serie no tuvo el interés suficiente para los ejecutivos de NBC, que no sabían lo que se estaban perdiendo, y Groening guardó sus diseños para otra ocasión.

En estos diseños no está el proto-Milhouse que Silverman encontró: esta primera versión sigue sin salir a la luz

Esa ocasión fue poco después, en el propio 1988, cuando Silverman necesitaba un personaje que le diera la réplica a Bart en un anuncio... y mirando los archivos se encontró, de golpe, con Milhouse. En su momento lo comentó en Twitter para acallar los rumores de que el personaje se basaba en otro guionista, pero solo hizo acrecentar las dudas: entonces, ¿de qué trataba la serie? ¿Hay algún tipo de piloto perdido? ¿Quiénes eran sus protagonistas? De momento no hay respuestas. Es posible que nunca las tengamos.

En el podcast 'Round Springfield', Groening contó que 'Melvin's Inferno' habría tenido lugar siempre desde el punto de vista de los niños, jamás de los adultos, y quizá habría sido escogida de no tener ese nombre: "NBC decía '¿Qué? Los niños no van a saber lo que significa Inferno'. Decidieron no hacerlo y tirar con 'Super Mario Bros' o algo parecido". Personalmente me hubiera encantado ver la visión de Groening de las series infantiles: ¿Es demasiado tarde para retomarlo?

En Espinof | Este chiste de 'Los Simpson' que no entendí jamás esconde una increíble historia sobre la mayor decepción televisiva de la historia: el tesoro de Al Capone

En Espinof | Las mejores series de 2026