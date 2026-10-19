Apu se ha pasado casi 10 años sin hablar en 'Los Simpson'. Ahora lo ha hecho otra vez, pero con un cambio histórico que ha dividido a los fans

Es el empleado del Badulaque, creador del Fresisuís, padre de octillizos y una de las personas más famosas de Springfield: uno no puede concebir ‘Los Simpson’ sin Apu Nahasapeemapetilon. Sin embargo, hace una década se abrió un debate sobre si era ético que un hombre blanco, Hank Azaria, doblara a un inmigrante hindú. Para ahorrarse problemas, sobre todo tras el documental ‘The problem with Apu’, Azaria dejó de interpretarle en 2017. Y Apu no volvió a hablar… hasta ahora.

Gracias, vuelva pronto

Esta última aparición fue en el primer episodio de la temporada 29, ‘Los Siervison’, y a partir de aquí fue un personaje de fondo sin diálogo. Sin embargo, en la sala de guionistas se han sentido preparados para traerle de nuevo a la vida con otra voz: la de Sunil Malhotra, a quien ya se le ha podido escuchar en ‘La leyenda de Vox Machina’ o ‘Avatar: La leyenda de Korra’. Ahora, Malhotra pasará a formar parte del elenco de la serie mientras se encamina al estreno de su segunda película, en septiembre de 2027.

En este nuevo episodio, emitido ayer en Estados Unidos, ‘The Revengening’, Apu vuelve junto a Manjula, que ahora interpretará Janina Gavankar. Matt Selman, productor de la serie, ha afirmado a Variety que la familia volverá más a menudo a la serie: “Amamos a este personaje, y queremos que vuelva de una manera inteligente, a lo ‘Simpson’, que le permita evolucionar. Estamos emocionados por lo que Sunil ya ha dado al personaje, y esperamos ver más de Apu en el futuro”.

El nuevo actor (le puedes escuchar aquí, aunque hay spoilers), que está recibiendo unas críticas mixtas en Internet, ha afirmado que, la primera vez que le llamaron para hacer el casting, hizo que su estómago se revolviera porque sabía para qué papel era. “Pero admito que parte de mí tenía curiosidad. Hacía ocho años que Apu había hablado en la serie, y me hizo pensar si la sala de guionistas era diferente ahora. ¿Podían traerle de vuelta reconociendo y pidiendo perdón por sus errores del pasado? ¿Podría hacer que el personaje fuera mío y reclamarlo de alguna manera? ¿Y conseguirlo de una manera que no decepcionara a los fans?”.

Tal y como asegura, estaba preparado para marcharse si el guion no era lo que esperaba, porque ya lo ha hecho varias veces cuando le ofrecen un papel de “tipo hindú”. Sin embargo, en esta historia, un especial de Halloween cuyo giro es mejor no revelar, Apu tiene mucha más importancia que ser el dueño del badulaque. No es la primera vez que ‘Los Simpson’ dedican al menos una broma a hablar de este tema, pero ahora parece que por fin están preparados, junto con todos nosotros, para seguir adelante. En todo caso, bienvenido de vuelta, Apu. Y, sobre todo, mucha suerte con los fans.

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