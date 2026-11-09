Ya se han elegido los actores protagonistas para el reinicio de 'Crepúsculo'. Estas estrellas reemplazarán a Robert Pattinson y Kristen Stewart en los papeles de Edward y Bella

El enorme éxito de La saga Crepúsculo sirvió para lanzar las carreras de Robert Pattinson y Kristen Stewart, pero su etapa en la misma llegó a su final hace ya 14 años. Su opinión sobre esa famosa historia de amor vampírico se ha ido suavizando con el paso del tiempo, pero es evidente que no tienen ningún interés en volver a dar vida a Edward y Bella.

Sin embargo, la saga resucita ahora con 'Crepúsculo: Sol de medianoche', adaptación en forma de serie animada de la novela que Stephenie Meyer lanzó en 2020 contando la historia de amor de Edward Cullen y Bella Swan desde el punto de vista de él.

Todos los detalles sobre 'Crepúsculo: Sol de medianoche'

Estaba bastante claro que Netflix necesitaba nuevos actores para poner voz a los protagonistas de 'Crepúsculo: Sol de medianoche' y parece que ya los ha encontrado. Según recoge nuestro medio hermano Filmstarts, las estrellas vocales de la serie serán Julian Grey como Edward Cullen y Sadie Stanley como la nueva Bella Swan. Por el momento se desconoce quién sustituirá a Taylor Lautner en el icónico papel de Jacob Black.

Por si no tenéis situados a Grey y Stanley, él tuvo un pequeño papel en 'Matrix Resurrections' y un arco de 4 episodios en 'Fear the Walking Dead', mientras que ella participó en casi 40 episodios de 'Los Goldberg' y dio vida a Mia Lipani en la aún reciente 'Karate Kid: Legends', aunque quizá sea más recordada por haber liderado en 2019 la adaptación en imagen real de 'Kim Possible'.

Por su parte, Meyer participará como productora, mientras que el control creativo queda en manos de Sinead Daley, pues será la hasta ahora guionista de títulos como 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas' o 'The Walking Dead: World Beyond' quien ejerza aquí la función de showrunner.

La serie todavía se encuentra en fase de desarrollo, por lo que todavía se desconoce cuándo tendrá lugar su estreno. Eso sí, Netflix se ha comprometido a hacer dos temporadas, por lo que podremos empezar a verla sin miedo a que sea cancelada demasiado rápido.

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