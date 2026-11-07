Adam Driver explica por qué se suma a 'X-Men' tras años rechazando a Marvel: "Todo encajó"

No todos los días Marvel consigue que uno de los actores que más veces ha rechazado sus propuestas cambie de opinión. La nueva película de 'X-Men' ha logrado precisamente eso con Adam Driver, que finalmente se incorporará al Universo Cinematográfico de la compañía para dar vida a Mister Siniestro. El intérprete ha explicado qué encontró en este proyecto para dejar atrás sus reticencias y aceptar un papel que llevaba tiempo resistiéndose a interpretar.

Durante su reciente visita a 'Jimmy Kimmel Live!', Driver ha reconocido que sentía una especial conexión con esta franquicia mutante. Aunque ha asegurado que también era seguidor de otras producciones de Marvel, hubo algo en esta ocasión que terminó inclinando la balanza. "Era muy fan de 'X-Men'. También me gustaban las otras cosas, pero esta vez sentí que era el momento adecuado", ha explicado.

No fue, sin embargo, únicamente una cuestión de afinidad con los personajes. El intérprete también ha destacado el planteamiento del director, Jake Schreier, y la implicación de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. La combinación de todos esos elementos terminó convenciéndole, especialmente después de leer el guion. "Fue realmente 'X-Men', Jake Schreier y su idea para la película, y también Kevin Feige. Todo encajó de alguna manera. El guion es realmente interesante", ha señalado.

Por qué ha rechazado tantas películas de Marvel

La decisión resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta que Marvel llevaba tiempo intentando incorporar al actor a su Universo Cinematográfico. El propio Kevin Feige había reconocido recientemente que las conversaciones con Driver se habían convertido prácticamente en una costumbre: se reunían por Zoom para ofrecerle un papel y, casi siempre, recibían una negativa.

"No es ningún secreto que nos gustaría trabajar con Adam", confesó Feige para el pódcast 'Happy Sad Confused'. "Pero se ha convertido en una tradición hacer una reunión por Zoom con él y que después rechace la propuesta. Es una tradición que viene de lejos. No podría ser más cordial y normalmente es muy sincero sobre lo que siente", detalló.

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Driver también ha explicado por qué se ha mostrado tan selectivo con este tipo de producciones. Para él, incorporarse a una franquicia de semejante alcance implica una responsabilidad considerable, especialmente por la enorme exposición que supone. "Mucha gente va a verla y, si sale mal, mucha gente te verá hacerlo mal. Además, no quiero estropearlo", ha reconocido.

Será Mister Siniestro

En esta ocasión, el actor dará vida al doctor Nathaniel Essex, conocido como Mister Siniestro, un personaje de inteligencia extraordinaria con capacidades telepáticas y habilidad para cambiar de forma. Será el principal antagonista de la película y tendrá enfrente a un grupo de mutantes encabezado por Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cíclope y Christopher Abbott como Charles Xavier. El reparto también incluye a Inde Navarrette como Pícara, Maya Boyd como Tormenta, Samara Weaving como Emma Frost y Asa Germann como Ángel.

Así, después de años diciendo que no a Marvel, Adam Driver ha encontrado en los mutantes, en la visión de Schreier y en un guion que le ha convencido el proyecto que finalmente le ha hecho cambiar de opinión.

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