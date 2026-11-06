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Liam Neeson se rinde ante Meryl Streep como Aslan en la nueva 'Narnia': "No hay nadie mejor que ella"

El actor, que puso voz al león en la trilogía original, respalda el fichaje de Streep para la nueva película de Greta Gerwig, aunque desconocía el proyecto.

Liam Neeson y Meryl Streep
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Víctor Mopez

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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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El regreso al universo de 'Narnia' con Greta Gerwig detrás de las cámaras cuenta con Meryl Streep, que prestará su voz a Aslan, el majestuoso león que representa una de las figuras centrales de la saga. Una elección que ha recibido el respaldo de quien interpretó al personaje en la trilogía cinematográfica original y que no ha escatimado elogios hacia la actriz. Eso sí, hay un detalle curioso: hasta que se lo contaron, Liam Neeson ni siquiera sabía que la nueva película estaba en marcha.

La anécdota ha surgido durante una entrevista con ScreenRant en la que preguntaron a Neeson por la nueva versión de las historias de C. S. Lewis y si había tenido ocasión de ver su tráiler. Su reacción fue toda una sorpresa: "Lo siento, esto es una noticia para mí". El intérprete reconocía así que no estaba al tanto de los planes de Gerwig, pese a que su nombre sigue estrechamente vinculado al personaje de Aslan.

Cuando le explicaron que Meryl Streep sería la encargada de poner voz al león, Neeson no tuvo ninguna duda a la hora de valorar la elección. "¿Meryl va a interpretar a Jesucristo? Bueno, si vas a convertir a Cristo en una mujer, no hay nadie mejor que Meryl", comentaba con su habitual sentido del humor.

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La comparación tiene su explicación. Aslan es mucho más que un animal parlante dentro del universo de Narnia: representa una figura creadora y salvadora con evidentes paralelismos religiosos. Por eso, el comentario de Neeson apunta directamente al peso simbólico del personaje y a la capacidad interpretativa de Streep para asumir semejante responsabilidad.

Los requisitos

Greta Gerwig también ha explicado a Empire qué buscaba en la actriz. La directora quería a alguien con profundidad y autoridad, pero sin caer en la solemnidad excesiva; una intérprete capaz de transmitir emoción, alegría y una sabiduría acumulada con los años. "Quería a alguien mayor de 70 años, que tuviera la sabiduría de la experiencia, pero también la capacidad de asombrarse como un niño", ha profundizado.

La cineasta también señalaba a David Bowie como una de sus principales inspiraciones para definir la apariencia de Aslan y la esencia de esta nueva película, que ha descrito como una experiencia "grande y envolvente", con cierto espíritu de ópera rock.

'Narnia: El sobrino del mago' llegará primero a los cines el 12 de febrero de 2027. Posteriormente, aterrizará en Netflix el 2 de abril. Un estreno que permitirá comprobar cómo encaja Streep en uno de los personajes más emblemáticos de la saga.

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