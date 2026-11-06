Liam Neeson se rinde ante Meryl Streep como Aslan en la nueva 'Narnia': "No hay nadie mejor que ella"

El regreso al universo de 'Narnia' con Greta Gerwig detrás de las cámaras cuenta con Meryl Streep, que prestará su voz a Aslan, el majestuoso león que representa una de las figuras centrales de la saga. Una elección que ha recibido el respaldo de quien interpretó al personaje en la trilogía cinematográfica original y que no ha escatimado elogios hacia la actriz. Eso sí, hay un detalle curioso: hasta que se lo contaron, Liam Neeson ni siquiera sabía que la nueva película estaba en marcha.

La anécdota ha surgido durante una entrevista con ScreenRant en la que preguntaron a Neeson por la nueva versión de las historias de C. S. Lewis y si había tenido ocasión de ver su tráiler. Su reacción fue toda una sorpresa: "Lo siento, esto es una noticia para mí". El intérprete reconocía así que no estaba al tanto de los planes de Gerwig, pese a que su nombre sigue estrechamente vinculado al personaje de Aslan.

Cuando le explicaron que Meryl Streep sería la encargada de poner voz al león, Neeson no tuvo ninguna duda a la hora de valorar la elección. "¿Meryl va a interpretar a Jesucristo? Bueno, si vas a convertir a Cristo en una mujer, no hay nadie mejor que Meryl", comentaba con su habitual sentido del humor.

La comparación tiene su explicación. Aslan es mucho más que un animal parlante dentro del universo de Narnia: representa una figura creadora y salvadora con evidentes paralelismos religiosos. Por eso, el comentario de Neeson apunta directamente al peso simbólico del personaje y a la capacidad interpretativa de Streep para asumir semejante responsabilidad.

Los requisitos

Greta Gerwig también ha explicado a Empire qué buscaba en la actriz. La directora quería a alguien con profundidad y autoridad, pero sin caer en la solemnidad excesiva; una intérprete capaz de transmitir emoción, alegría y una sabiduría acumulada con los años. "Quería a alguien mayor de 70 años, que tuviera la sabiduría de la experiencia, pero también la capacidad de asombrarse como un niño", ha profundizado.

La cineasta también señalaba a David Bowie como una de sus principales inspiraciones para definir la apariencia de Aslan y la esencia de esta nueva película, que ha descrito como una experiencia "grande y envolvente", con cierto espíritu de ópera rock.

'Narnia: El sobrino del mago' llegará primero a los cines el 12 de febrero de 2027. Posteriormente, aterrizará en Netflix el 2 de abril. Un estreno que permitirá comprobar cómo encaja Streep en uno de los personajes más emblemáticos de la saga.

En Espinof | Meryl Streep confiesa lo mal que lo pasó haciendo esta película del director de 'Regreso al futuro': "No es divertido actuar frente a un candelabro"

En Espinof | "Si la quito, no sé de qué va esta película". Greta Gerwig revela por qué se negó a eliminar una emotiva escena de 'Barbie'