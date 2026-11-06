Curry Barker admite el verdadero motivo por el que cambió el final original de 'Obsession': "Les dije que yo no iba a hacer eso"

Una de las grandes sensaciones del cine de terror de este 2026 ha sido 'Obsession', un largometraje escrito y dirigido por Curry Barker que hizo historia al superar los 500 millones de recaudación mundial cuando su presupuesto ni siquiera había llegado al millón. En ella hay muchos momentos inolvidables, pero lo que ahora nos interesa es su final.

Los que hayan visto 'Obsession' recordarán perfectamente que Nikki, el personaje interpretado por Inde Navarrette, despierta del trance en el que se encontraba justo antes de volarse la tapa de los sesos. Eso no era lo que tenía pensado Barker, quien señala que "tenía un final de Romeo y Julieta en el que él muere en sus brazos y luego ella toma la pistola y se dispara a sí misma".

Petición de la productora

Esa era la versión que había rodado hasta encontrar la toma perfecta, pero fue entonces cuando llegó lo que muchos directores temen, una nota del productor pidiéndole hacer una versión diferente: "Capstone, que financió la película, me pidió si podíamos hacer una toma donde ella vive y les dije que yo no iba a hacer eso". Sin embargo, las circunstancias para ello es dieron y acabó haciéndola en el último momento:

Estábamos allí y dije, Inde, tienes que hacer una toma donde sobrevivas, pero quiero que, todavía pon la arma en tu boca, y luego, y luego vuelves y sepas que tienes una arma, y quiero que, teniendo en cuenta todo lo que te rodea, quiero que te digas dónde estás, y quiero que, tomes su cuerpo y lo empujas de ti, y luego, realmente tomando en cuenta dónde has estado.

Y dije, acción, y fue la mejor toma que había hecho, fue tan buena.. y yo dije, ¡Maldita sea! ¡Es tan buena! Y cambia totalmente el final, porque ahora, es como... ¿Ahora qué va a hacer?

Lo curioso es que el propio Barker ya había ofrecido su visión de qué le sucede a Nikki después del final de 'Obsession', prometiendo además que en su próxima película habrá una pequeña mención para aclarar el destino del personaje que ha lanzado a la fama a Inde Navarrette, quien ha acabado fichando por Marvel.

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