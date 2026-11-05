Después de 20 años, El Gran Wyoming dirá adiós a 'El intermedio' y laSexta. Ya sabemos quién será su sustituto

La frase de "Mañana más, pero no mejor, porque es imposible" sonará muy distinta a partir del 1 de enero. Según publican varios medios, con la llegada del nuevo año arrancará en laSexta el relevo de quien, sin duda, ha sido uno de los grandes rostros de la cadena: El Gran Wyoming. El actor, humorista y presentador madrileño tiene 71 años y ha decidido que ya es hora de jubilarse. ¿Será este el final de 'El Intermedio'? No.

El programa de análisis de la actualidad en clave satírica seguirá ocupando su franja del access prime time en laSexta, y lo hará con un rostro conocido para sus espectadores. Fernando González, más conocido como "Gonzo", de 50 años y hasta ahora al frente de 'Salvados', donde tomó el relevo de otra figura emblemática de la cadena como Jordi Évole, será el encargado de ponerse al frente de 'El Intermedio'. Eso sí, la transición no será inmediata. Ambos presentadores compartirán la conducción del espacio durante un periodo aún no determinado, hasta que Wyoming le ceda definitivamente el testigo.

"En otra reencarnación fui médico, y voy a retirarme antes de que me dé el ictus"

¿Por qué lo deja? Todavía no hay declaraciones oficiales y, de hecho, la información no ha sido confirmada ni por José Miguel Monzón (El Gran Wyoming), ni por "Gonzo", ni por laSexta. Sin embargo, El País recuerda unas declaraciones del presentador en las que mostraba su deseo de retirarse al considerar que, a los 71 años, era el momento de empezar a disfrutar de su tiempo libre: "En otra reencarnación fui médico, y voy a retirarme antes de que me dé el ictus. No voy a esperar a que una persona, como dice Ayuso, de otro país, me lleve en silla de ruedas. Ahora tengo pasta, tengo salud y voy a darme un garbeo [...]. Ahora que tengo la vida resuelta, quiero dedicarme a enredar. Tocar la guitarra, leer; soy un lector compulsivo. A lo que haría la gente en su sano juicio si tuviera la posibilidad", comentaba en una entrevista el comunicador.

'Salvados 'se mantiene, pero habrá nuevo conductor

¿Y 'Salvados'? ¿Lo seguirá presentado Gonzo? De acuerdo a lo que ha averiguado El País, la marcha de Gonzo a 'El intermedio' implica que esta será su última temporada como rostro visible de 'Salvados', pero no la cancelación del programa de entrevistas. Su continuidad está garantizada y la productora ya está buscando al sustituto de Gonzo.

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