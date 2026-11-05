Pierce Brosnan da su aprobación a Callum Turner como el próximo James Bond: "Es muy fuerte"

Ayer, después de que tuviese lugar el último casting para encontrar al nuevo agente 007, el periodista Roger Friedman, que ya dio la exclusiva de que Daniel Craig se había hecho con el rol hace algo más de 20 años, aseguró a través del veterano medio Showbiz 411 que Callum Turner había sido el elegido para capitanear frente a las cámaras la nueva etapa de la franquicia. Hoy, con el misterio aún sin desvelar de forma oficial, las reacciones al presunto fichaje ya corren como la pólvora.

Voz, físico y presencia

Una de ellas ha sido la del penúltimo James Bond; un Pierce Brosnan que dio vida al personaje entre 1995 y 2002 y que ha confesado en una entrevista con Vanity Fair que está deseando conocer los resultados de la prueba final, esta vez como "solo un espectador". Pero no se ha limitado a esto, sino que ha mencionado expresamente a Turner, dando la aprobación para que obtenga su licencia para matar.

"Oh, ahora solo soy un espectador. Solo soy el ciudadano de a pie que está deseando ver quién va a interpretar este papel épico de la historia del cine. Todos los hombres que están en la lista ahora son actores a los que admiro. He trabajado con Callum Turner, y es muy fuerte. Todos tienen voz, físico y presencia en pantalla. Todos estos jóvenes tienen una larga trayectoria como actores."

Además, Pierce Brosnan ha deseado lo mejor a quien quiera que se haga con el estatus doble cero y, de paso, ha mostrado su confianza en Denis Villeneuve, que se hará cargo de la vigésimo sexta película canónica de la veterana franquicia.

"Independientemente de quién interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, fuerza y valentía. Ya sabes, es difícil imaginar quién será, pero estoy esperando escuchar las noticias y la celebración del nuevo James Bond. Creo que [Denis Villeneuve] nos va a impresionar. De verdad que sí. Es un director muy iconoclasta. Su trabajo es visionario, y su trabajo de cámara y su narrativa son imaginativos, viscerales y sensuales. Va a ser genial. Va a ser espléndido."

¿Será Callum Turner? ¿Dará el campanazo Jack Lowden? ¿Será Josh O'Connor aunque ni él mismo se crea que es candidato? ¿Se obrará el milagro y Jack O'Connell terminará imponiéndose después de que ciertos insiders le dejasen, a priori, fuera de la ecuación? Cada vez estamos más cerca de resolver una de las grandes incógnitas de los últimos cursos cinematográficos.

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