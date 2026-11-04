Fue el "boxeador más grande del siglo XX": ahora la historia de esta leyenda está disponible como serie en Amazon Prime Video

En 1975, un combate de boxeo cambió para siempre la historia del cine. Sylvester Stallone estaba viendo por televisión el enfrentamiento entre Muhammad Ali, entonces campeón mundial, y Chuck Wepner, un boxeador que partía como claro perdedor y que, contra todo pronóstico, consiguió resistir durante buena parte del combate e incluso derribar a su rival.

Aquella historia de superación inspiró al actor a escribir en apenas unos días el guion de 'Rocky', una película que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes clásicos del cine deportivo. Y ahora, medio siglo después, la figura de Ali vuelve a la pantalla, esta vez con una producción que promete descubrir una faceta menos conocida del legendario boxeador. Se trata de 'El más grande' ('The Greatest'), la primera serie autorizada sobre su vida, que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video.

La vida de Muhammad Ali

Muhammad Ali tuvo que superar muchos obstáculos para convertirse en uno de los grandes nombres de la historia del deporte. Su trayectoria le llevó a alcanzar un reconocimiento que trascendió el boxeo y que en 1999 fue respaldado por el Comité Olímpico Internacional, que le concedió el título de "Atleta de Combate del Siglo". Su vida ya había llegado anteriormente al cine con 'Ali', el biopic dirigido por Michael Mann en 2001 y protagonizado por Will Smith, pero ahora Amazon apuesta por una aproximación más extensa a su figura a través de una serie.

La producción se presenta como un recorrido más íntimo por la extraordinaria vida del campeón de boxeo, filántropo e ídolo mundial. Lejos de limitarse a recrear sus combates más memorables y las victorias y derrotas que terminaron convirtiéndolo en una leyenda, la serie pretende explorar también los momentos que transcurrieron lejos de los focos. Su objetivo es mostrar al hombre que existía detrás del mito, con sus facetas como esposo, padre, hermano e hijo, y acercarse a una dimensión más personal de una figura que continúa despertando admiración en todo el mundo.

Uno de los nombres destacados detrás del proyecto es Michael B. Jordan, que participa como productor ejecutivo junto a Lonnie Ali, viuda del boxeador. La implicación de Jordan resulta especialmente interesante por su propia relación con el cine deportivo: el actor es conocido por protagonizar la saga 'Creed', el spin-off de 'Rocky' que recuperó el universo pugilístico creado por Sylvester Stallone. En esta ocasión, sin embargo, su participación ha sido desde detrás de las cámaras, mientras que el encargado de dar vida al propio Muhammad Ali es Jaalen Best.

El actor, que hasta ahora había participado en papeles secundarios en producciones como 'American Horror Story', encabeza un reparto en el que también encontramos a Omari Hardwick ('Power') como Cassius Clay Sr., Dana Gourrier ('Django desencadenado') como Odessa "Bird" Clay, Amin Joseph ('Snowfall') como Sonny Liston, Kai Parham ('Vows') como Rudy Clay, Michael Ealy ('2 Fast 2 Furious') como Malcolm X y Giovanni Ribisi ('Avatar') como Angelo Dundee.

Los ocho episodios de la serie ya están disponibles en Amazon Prime Video.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video de 2026