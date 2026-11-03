49 millones de reproducciones en Netflix en pocos días. La miniserie de suspense de Josh Hartnett rompe récords en streaming

Uno de los últimos grandes éxitos de Netflix ha llegado desde Canadá, hasta el punto de haber conseguido el récord del mejor estreno de todos los tiempos en la plataforma para una serie hecha en dicho país. Además, la miniserie de suspense 'Bajo la superficie' suma ya 49,7 millones de visualizaciones en Netflix durante sus primeros 25 días disponible.

Este thriller de 6 episodios liderado por Josh Hartnett ha conquistado al público con una curiosa historia de suspense, ya que se sitúa en un pueblo pesquero que pasa por un mal momento. Eso sí, todo se complicará aún más con la aparición de una temible criatura marina que empieza a dejar cadáveres a su paso y no tiene ni la más mínima intención de detenerse.

Tres semanas seguidas siendo número 1

Es cierto que su reinado como la serie número 1 de Netflix ha llegado a su final, pues estuvo durante tres semanas seguidas en lo más alto y ahora ese privilegio pertenece a la temporada 4 de 'Lupin', que desde el 26 de octubre al 1 de noviembre sumó 10,8 millones de visualizaciones.

Lo que sí que nadie puede quitarle a esta miniserie liderada creada por Jesse McKeown es un éxito extraordinario fruto de 17 millones de visualizaciones durante la semana de estreno, 21,2 millones durante los siguiente siete días, 7,7 millones más en la tercera semana y otros 3,8 millones en la cuarta.

Pese a su gran éxito, no existen planes ahora mismo para intentar continuar la historia de 'Bajo la superficie' con una temporada 2. De hecho, el propio Hartnett asegura en Men's Health que “la historia funciona muy bien por sí sola. No creo que haya planes. Sé que ha pasado a otros proyectos. Todos los actores han seguido adelante con otros proyectos y yo también he seguido adelante con otros proyectos".

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026