Tres años después, hoy vuelve una de las series más entretenidas de Netflix: robos, diversión y suspense al servicio de Omar Sy

Hay un problema sobre las series actuales del que se habla cada vez más, ya que puede pasar tanto tiempo entre una temporada y otra que uno simplemente haya perdido el interés en la mayoría de ellas. Hoy Netflix va a poner a prueba esa idea con el lanzamiento de la temporada 4 de 'Lupin', la cual ha tardado la friolera de 3 años en estrenarse.

Siendo justos, el final de la tercera entrega de 'Lupin' bien podría haber servido para dar un cierre definitivo a la historia de Assane Diop, con el personaje interpretado por un carismático Omar Sy haciendo frente a las consecuencias de sus actos pasando una larga temporada entre rejas. Sin embargo, la temporada 4 arranca con él muy cerca de recuperar su libertad, por lo que sorprende el anuncio de que va a cometer dos robos imposibles cuando aún está encarcelado.

Sigue siendo un gran pasatiempo

El hecho de que haya un genial imitador haciéndole la vida imposible a Assane no deja de ser una excusa perfecta para que tenga que volver a la acción. De lo contrario, todas las culpas caerán sobre él y entonces ya puede ir olvidándose de reunirse de nuevo con su familia e iniciar una nueva vida. Una base atractiva y convincente que además lleva a que el protagonista tenga que esforzarse aún más que antes para estar a la altura de su mayor rival hasta la fecha.

Además, la propia serie se encarga de dejar bien claro desde el principio que no va a hacer algo tan sencillo como enfrentarse de nuevo a Pellegrini -aunque tampoco conviene descartar la posibilidad de que ese movimiento acabe siendo una forma de jugar al despiste por su parte-. Y es que eso ya no solamente habría dado pereza, es que además uno tampoco se hubiese creído en ningún momento que fuese capaz de superar a Assane.

En vez de eso, 'Lupin' resurge con una misión repleta de enigmas y con más peligros que nunca rodeando al protagonista. Eso también lleva a que la importancia de la tecnología crezca aún más, siendo uno de los motivos para que esta nueva amenaza resulte aún más fascinante. Al final, siempre va a ser mejor la idea que lo dejes crecer en la mente del espectador que ir mostrándolo todo.

Sí es verdad que eso se presta a una gran decepción cuando llegue la hora de resolver el enigma, pero desde Netflix no han querido -o podido- compartir la temporada completa con la prensa, quizá buscando generar esa misma idea en la mente de la prensa especializada. En mi caso puedo decir que lo consiguió con creces.

No obstante, tampoco conviene elevar la serie por lo que podría hacer. Lo que queda en lo que sí he podido ver es esa serie con un ritmo ágil que quizá no deje demasiada huella en el apartado emocional -sirve para dar más fondo al protagonista y poco más- y tampoco ejecuta un misterio con verdadera maestría, pero sí tiene muy claras varias cosas.

La primera es buscar un estilo llamativo visualmente -rodarse en París siempre ha jugado a su favor-, que por momentos dota de un cierto toque de elegancia a una serie que nunca deja de ser un pasatiempo ligero de suspense al servicio de Omar Sy. Además, todo rema en esa dirección para que el espectador tenga ganas de seguir viendo episodios como si estuviese comiendo pipas. ¿Es algo realmente maravilloso y bueno para ti? No, pero consigue que lo hagas encantado y pienses que así has aprovechado bien tu tiempo.

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