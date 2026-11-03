La cancelación de 'Mentes criminales' no solo pilló por sorpresa a los fans, también al reparto: "Me he enterado 90 minutos antes que vosotros"

Cuando acaba una de las series más longevas de la televisión es una conmoción grande porque llega un punto en el que se piensa que no va a acabar nunca. El cierre de 'Mentes criminales' tras 20 temporadas y 22 años en las vidas de los espectadores es una buena muestra de ello.

Una cancelación (o, bueno, técnicamente aviso de que la temporada 20 es la última) que ha venido por absoluta sorpresa. No solo a los fans, también para los protagonistas de la serie, que recibieron la noticia poco antes de que fuese lanzada la nota anunciando el final.

Al menos así lo asegura Kristen Vangress, la actriz que ha dado vida a Penelope Garcia desde el principio. En los comentarios de un vídeo en el que reacciona a la cancelación de 'Mentes criminales', aclaró que «Me he enterado hoy, como 90 minutos antes que vosotros.»

Penelope en la fábrica de chocolate

Eso sí, la actriz tilda de momento agridulce el llegar al final de la serie y espera que al igual que pasó con la cancelación de la primera etapa y su rescate por parte de Paramount+ (que básicamente cambió el título a 'Mentes Criminales: Evolution' e hizo algo más seriado), puedan encontrar casa para contar más casos:

«¿Sabéis esa escena en 'Charlie y la fábrica de chocolate'? en la que Charlie logra el chocolate y es un pelín agridulce. Está tipo "Muchas gracias por el chocolate". Fijaos cuánto [20 temporadas], eso no pasa nunca. Pero me encanta mi trabajo y mi jefa Erica Messer dice que hay muchas más historias que contar. Así que si pudiéramos contarlas en algún lado, sería increíble. Sé que todos pensamos lo mismo.»

Si bien es la más profusa en palabras, no es la única miembro del reparto en reaccionar a esta cancelación... y en tener cierta esperanza en una nueva etapa. Eso sí, algunos han reaccionado con algo de humor como es el caso de A.J. Cook (Jennifer Jarau), disfrazada con un "Descansa en paz JJ (de momento)" mientras suena "London Bridge is Falling Down"; o el de Paget Brewster (Emily) con un "Agente libre".

Estrenada en 2005, 'Mentes criminales' emitió su temporada 19 este pasado verano (entre mayo y julio), con una renovación para la 20 bajo el brazo. Una temporada, ahora final, que veremos en algún momento de 2027. En España se puede ver la serie a través de Disney+.

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