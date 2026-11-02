Robert Pattinson, sobre el Batman de Christian Bale: "Es casi imposible no pensar en su voz"

Ya han pasado cuatro años desde que 'The Batman' vio la luz del día —o la oscuridad de la noche— y, mientras se termina de cocinar su secuela bajo la inesperada dirección de Steven Soderbergh tras la salida de Matt Reeves de la filmación por motivos personales, sigo plenamente convencido: el de Robert Pattinson es el mejor Caballero Oscuro que ha pasado por la gran pantalla en la historia de la franquicia.

La voz de la venganza

Por supuesto, las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando tienes que prepararte para un papel tan icónico como el del superhéroe de Gotham, y en un vídeo de GQ en el que repasó sus personajes más ilustres, Pattinson confesó que todas las personas de su entorno laboral, incluyendo el propio Reeves, le instaron a no ver las anteriores cintas de la franquicia para buscar referencias o inspiración.

Es curioso, porque estaba hablando con los otros actores que participaron en la película y todos me decían lo mismo: "No lo hagas". Incluso Matt me dijo: "No veas las otras películas. No veas ninguna de las anteriores. No pienses demasiado en esas cosas". Pero yo pensaba: ‘Ya he visto todas las demás películas, me las conozco muy bien y me gustan todas’. No es como si tuvieras que rescatar a un personaje que está muerto. Quiero decir, todas son interpretaciones buenísimas”.

Los consejos cayeron en saco roto, porque el bueno de Rob hizo un proceso de documentación que, en el fondo, no sirvió de mucho, ya que tuvo que terminar haciendo suyo al Cruzado Enmascarado.

Así que, durante los meses previos [al rodaje], me puse a ver muchas de ellas para intentar encontrar un hueco, algo que todavía no se hubiera explorado demasiado. Además, creo que es muy divertido, porque todos los actores que han interpretado a Batman son intérpretes de muchísimo peso. Y todos han ofrecido grandes versiones del personaje, muy diferentes entre sí. Así que fue divertido verlas.

Sobre si tiene alguna versión favorita del héroe, Pattinson optó por la prudencia, pero no dudó en reivindicar a Christian Bale en general y a su memorable voz en particular.

No tengo una favorita. No podría quedarme únicamente con una, pero tengo que decir que lo que Christian Bale hizo con el personaje fue algo increíble. Es decir, su interpretación es muy icónica, sobre todo por la voz que ponía. Es casi imposible no pensar en su voz.

Eso sí: si pensabas que el registro grave que se asocia al personaje es algo sencillo de mantener, el actor arrojó algo de luz al respecto.

Es muy difícil aguantar en un registro de voz artificialmente más grave que el tuyo. Hay muchas escenas largas de diálogo como Batman, lo que es bastante único n comparación con otras películas de la saga, e intentar aguantar muy, muy abajo es muy complicado. Creo que estaba haciendo ejercicios vocales sin saber que lo eran. Creo que fortalecí la laringe o algo así durante el rodaje. Cuando grabé los ADR ni siquiera podía hacer la voz, había vuelto a su estado normal.

Con o sin su voz de ultratumba, Robert Pattinson volverá a ponerse en la piel del icono de DC en 'The Batman: Parte II', que se estrenará en salas de cine el 18 de febrero del próximo 2028. Aún queda demasiado tiempo hasta su lanzamiento, incluso para que vuelva a retrasarse por enésima vez.

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