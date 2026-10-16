Es oficial: 'The Batman II' necesita ayuda urgente, y un mítico director entrará en el proyecto para poder terminar la película

Hace ya 4 años del estreno de 'The Batman', y aunque todos tuvimos claro desde el principio que habría una secuela, sus retrasos continuos en el guion acabaron por otorgarla una pátina de película maldita. Lo que nadie esperaba es que lo más sorprendente en su producción estuviera por ocurrir una vez comenzado el rodaje: en las últimas semanas del mismo, Matt Reeves ha tenido que dejar su puesto momentáneamente por un problema familiar... Y entre la incertidumbre, se ha alzado Steven Soderbergh.

Destino oscuro

Ante la perspectiva de dejar el trabajo colgando o en peligro, en DC han afirmado a Variety que "Steven Soderbergh, un admirador del trabajo de Matt, entrará en el proyecto, con el apoyo total de DC Studios, para ayudar al guionista y director a completar las últimas semanas de fotografía principal en 'The Batman II'. Matt y Steven trabajarán juntos con los actores y el equipo para completar la visión de Matt". Vamos, que haya calma.

El propio Soderbergh ha aclarado los motivos que le han llevado a ayudarle, y vienen desde la admiración: "Pensé que el trabajo de Matt Reeves era alucinante: era intencional, específico y rigurosamente coherente. La meta es trabajar con Matt y su equipo y generar metraje que se integre perfectamente con lo que ya se ha rodado para que Matt pueda terminar su película".

El director de 'Traffic' o 'Ocean's Eleven' no pasará a tener el rol de director ni co-director, como ha querido aclarar Reeves en Twitter. Dicho de otra manera: esto no es una situación como la de 'Liga de la justicia', cuando Josh Whedon hizo su terrible versión de la película de Zack Snyder. "Solo por aclararlo, no estoy dejando 'The Batman II'. Estoy profundamente agradecido a Steven por venir a mi ayuda durante estos tiempos duros para ayudarme a terminar la fotografía principal", ha afirmado.

La fecha de estreno sigue estando marcada para febrero de 2028, pero dado que la película ya se ha atrasado tres veces, no sería raro que volviera a hacerlo. ¿Está el murciélago en problemas o ni siquiera nos acordaremos de los tejemanejes de la producción cuando por fin podamos verla? Solo el bat-tiempo lo dirá.

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