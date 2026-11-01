Patrick Stewart protagonizó 209 episodios de 'Star Trek'. Este era, sin lugar a dudas, su favorito

Esta semana hemos dicho adiós a uno de los actores que más han marcado generaciones enteras de amantes de la ciencia ficción, los superhéroes y en general el cine y la televisión. Patrick Stewart fallecía este pasado jueves y su legado perdurará por eones.

Uno de sus grandes papeles fue el de ser el capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek: La nueva generación', la serie que resucitaba veinte años después la gran franquicia de ciencia ficción de los 60 con nuevos protagonistas para una nave que nos resultaba familiar: la Enterprise. Un trabajo que le duró años y que aceptó sólo porque le prometieron que sería momentáneo y quería dedicarse a otras cosas.

El Picard interior

Pero el actor acabó cogiéndole cariño a encarnar a Picard, a quien encarnó en más de 209 episodios (entre 'La nueva generación' y 'Star Trek: Picard') y cuatro películas. Y de entre todo el material que ha protagonizado, Stewart tuvo siempre claro cual fue su episodio favorito. Y es, de hecho, uno de los mejores de la serie.

Entrevistado en 2023 a tenor de la publicación de sus memorias, el actor británico desveló que su episodio favorito de 'Star Trek: La nueva generación' era 'La luz interior' (The Inner Light), el 25º episodio de la temporada 5. En este episodio, Picard es atacado (por así decirlo) por una sonda que lleva a su consciencia a vivir la vida de Kamin, sencillo habitante de un planeta lejano.

Una experiencia que le pareció muy interesante a Patrick Stewart ya que daba una oportunidad de profundizar más en el personaje a través de una vida que nunca tuvo (y una pasión por la flauta que se convirtió en el icono del episodio).

Eso y también un motivo personal hicieron que pronto el episodio destacase:

«Porque me convertí en alguien que no era Jean-Luc Picard durante décadas viviendo una vida diferente y por tanto siendo una persona diferente, una persona de andar por casa, no un capitán de una nave espacial. Y hay otra razón, esta vez personal: Mi hijo Daniel hizo de mi hijo en 'La luz interior'. Esa fue una experiencia extraordinaria.»

Un episodio que, para Stewart, es uno de los momentos que cambiaron para siempre a Jean-Luc Picard. El otro es la asimilación por los borgs. Ambas son experiencias que no se se transforman en parte de ellos:

«Al igual que pasa con las experiencias extremas y posiblemente trágicas, no podemos, ni deberíamos, borrarlas, olvidarlas. Son parte de nosotros, de lo que somos. Tenemos que aprender a aceptarla.»

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