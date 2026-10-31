Corea del Sur lo ha vuelto a hacer: 'Hope' es la mayor locura cinematográfica del año y reafirma el dominio técnico y narrativo del país asiático

El curso cinematográfico 2010 fue testigo de uno de mis romances más férreos e imperecederos que he vivido con el séptimo arte. Fue por aquél entonces, hace ya dieciséis años —que se dice pronto—, y en el marco del Festival de Sitges cuando pude caer rendido frente a los múltiples encantos de la descomunal 'I Saw the Devil' de Kim Jee-woon y, gracias a ello, descubrir la inagotable factoría de talento y gran cine de Corea del Sur.

Con su perfectamente calculado cóctel entre el terror y el thriller más clásico, y entre borbotones de sangre y un tono tan seco como duro, Kim me permitió tener una toma de contacto perfecta con una narrativa inédita en occidente en la que cada giro, cada volantazo estructural y cada rotura de un tropo resultaba aún más apasionante que la anterior. Desde entonces, no han pasado más de doce meses sin que el país asiático me haya fascinado con, al menos, una de sus producciones destinadas a la gran o a la pequeña pantalla.

Una nueva muestra de magia surcoreana

Este 2026, el título que ha cumplido con esta suerte de ritual anual ha sido el controvertido 'Hope'; una auténtica majadería —a falta de un mejor adjetivo para describirlo con eficacia— que solo podía haber salido bien gestándose en Corea del Sur y en la que Na Hong-jin, director de joyas de la talla de 'The Yellow Sea', 'The Chaser' y la escalofriante 'El extraño', ha vuelto a demostrar su maestría como guionista y realizador.

Y es que no todo el mundo es capaz de aterrizar de pie una pirueta fílmica de una escala gigantesca y que combina terror, ciencia ficción y la acción más espectacular que hayamos visto en una buena temporada bajo un halo de comedia marca de la casa que reafirma el dominio surcoreano a la hora de concebir esos tonos casi imposibles que hemos visto enriquecer la obra de cineastas como el maestro Park Chan-wook o Bong Joon-ho; ambos expertos en provocar incomodidad a través de un humor para el que, aparentemente, no hay cabida.

Lo más sencillo para reivindicar 'Hope' y abrir paso a una conversación que, sin duda, sería bastante acalorada, sería aludir a un giro final que, en manos de cualquier otro, hubiese rozado el ridículo. Pero si estoy tecleando esto es porque Na, con su genio made in Seoul, ha rubricado una rareza que es mucho más que una vuelta de tuerca a medio entre el cliffhanger, el final abierto y la declaración de intenciones discursiva, mucho más contundente de lo que podría parecer a simple vista.

El largometraje, en sus extensos 160 minutos de duración, hace gala de un sentido de la acción a la vanguardia del medio, con dos set pieces gigantescas en cuanto a escala, pericia técnica y metraje se refiere, que logran evocar a los mejores pasajes de 'Mad Max: Furia en la carretera' gracias a su cinética, a su concepción en clave de persecución y, en última instancia, a un tratamiento de cámara soberbio que huye de lo estático en un festival de Steadicams, planos secuencia, cables, travelings, drones e, incluso, tomas capturadas a bordo de caballos.

No obstante, de tener que ensalzar algo en concreto de la cinta, además de a la siempre maravillosa Hoyeon, eso sería su estructura dramática. Una vez más, Corea del Sur vuelve a romper las reglas con cuatro bloques muy diferenciados que funcionan como actos independientes, arrancando con una escena de acción, continuando con un tramo central mucho más pausado que sirve para coger impulso hasta llegar a una segunda set piece aún más ambiciosa si cabe que la anterior y culminando con un mencionado cuarto acto que, de saber digerirlo como es debido, invita una vez más a entonar aquello de "Corea, qué hermosa eres".

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