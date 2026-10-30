El consejo más sabio que nos dio Patrick Stewart: "Es posible no cometer errores y aun así perder. Eso no es una debilidad; eso es la vida"

La triste noticia de la muerte de Patrick Stewart ha dejado a los amantes del cine huérfanos de una de las grandes figuras del cine y la televisión de ciencia modernas. Algunos quizá piensen solamente en él por haber sido Charles Xavier en la películas de 'X-Men' -en unos meses lo veremos por última vez en el papel en 'Vengadores: Doomsday'-, pero cuando su carrera realmente despegó fue con su fichaje para dar vida a Jean-Luc Picard en el universo Star Trek.

Unas palabras que dejan huella

Fue precisamente interpretando a Picard cuando Stewart nos dejó uno de los mejores consejos que cualquiera podría recibir. Ya que a veces se nos olvida que da igual lo bien que hagamos algo, porque eso no garantiza que vaya a tener un final feliz:

Es posible no cometer errores y aun así perder. Eso no es una debilidad; eso es la vida.

Eso era lo que Picard respondía a Data en 'Gesta suprema', el episodio 21 de la segunda temporada de 'Star Trek: La nueva generación' emitido en julio de 1989. Y es que el personaje interpretado por Brent Spiner está sopesando muy seriamente renunciar tras sufrir una humillante derrota en un juego de mesa de estrategia. No todo depende de cómo lo hagas tú, pues hay otros factores, desde tu oponente hasta factores exteriores, que te pueden llevar a la derrota.

Esa es una lección muy valiosa para Data, pues uno de sus objetivos principales es conocer y entender en profundidad la naturaleza humana. Y su enfoque puramente técnico aquí era algo que se estaba volviendo en su contra hasta el punto de la desesperación.

Sin embargo, no hace falta ser un androide para que esas palabras tengan un fuerte eco en alguien, pues también podemos obcecarnos con que todo tenga una causa perfectamente identificable. Para bien o para mal, la vida no funciona así.

El propio Stewart ha comentado en multitud de ocasiones el orgullo que sentía por haber dado vida a Picard, confesando además en Kalw que fue introduciendo cada vez más cosas de sí mismo en él: "Ese personaje estaba dentro de mí. Y cuanto más trabajábamos en "La Nueva Generación", más se metía Patrick Stewart en Jean-Luc Picard. Así que, finalmente, sentí que no necesitaba hacer esa investigación; lo que necesito hacer ahora es descubrir en quién se ha convertido y explorarlo a fondo, intentando que sea lo más auténtico posible".

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