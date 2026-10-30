El final de la fantasía coreana 'Hope' solo tiene sentido cuando su director nos lo explica: "La película era 3 veces más larga"

Ha sido una de las películas de las que más se ha hablado a lo largo de este año, desde su estreno en Cannes que pilló a todo el mundo a contrapié. 'Hope' es la película más cara de la historia de Corea del Sur, pero también una absoluta locura que esconde varios giros de guion que nadie vio venir, incluyendo un final demente que da una vuelta de 180 grados a todo lo que creíamos haber visto.

Es posible que te pasaras estos últimos minutos rascándote la cabeza sin entender muy bien qué nos quería contar Na Hong-Jin pero, por suerte, el cineasta coreano ha sido muy abierto al respecto.

Atención, SPOILERS: En este post, como es obvio, hablaremos del final de 'Hope'. Sí, parece obvio, pero nunca se sabe...

El realizador Na Hong-Jin ha intentado escapar del cliché todo lo que ha podido a la hora de hacer 'Hope', como ha declarado a Gold Derby:

"En el diseño me influenciaron mucho todas esas clásicas películas de monstruos, pero quise probar algo nuevo y distinto. Al final, era imposible que no me influenciasen. Así que cuando estaba ejecutando las escenas o escribiendo los guiones, referencié muchas, pero las escenas acababan siendo muy diferentes a las que ya se habían hecho antes."

La esperanza de ver 'Hope 2'

Pero cualquier influencia se va por la ventana en el final, cuando descubrimos que el niño alienígena abatido es realmente el hijo de la emperadora extraterrestre J'aur y que su subalterno, Ai'dovor, está buscando el cadáver para revivirlo usando su propio corazón, añadiendo que cambiarán el destino.

Y la cosa se termina aquí, por las buenas, un final abrupto e incomprensible para el que su director tiene una explicación:

"La trama original de esta película era inicialmente tres veces más larga que la que puedes ver. Al principio pensé en meterlo todo en una película, pero me di cuenta de que podría ser demasiado larga. En la versión completa de la historia, después del sitio en el que termina esta versión de la película, es donde empiezan las historias de los aliens, y donde se vuelven realmente importantes. Creo que por eso los actores aceptaron el papel."

¿Tendremos secuela de 'Hope' donde explorar esto mejor? De momento, a falta de expandirse internacionalmente, la taquilla no ha acompañado todo lo que debería en Corea del Sur, pero su director tiene esperanzas: "Después de que acabe la historia de esta película es cuando cae la noche, y la historia completa acabará antes de que esa noche termine. Pero también tendremos que enseñar algo de contexto, que tendrá lugar en el espacio".

Pues nada, queda aclarado: si parecía una locura desligada del resto de la película es porque, realmente, era solo el comienzo del segundo acto. Tenemos 'Hope' para rato.

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