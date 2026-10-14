Uno de los mejores directores actuales del cine zombie regresa al género en un desatado espectáculo perfecto para ver junto a ‘Resident Evil’

No se puede negar que el mayor fenómeno en el terror del siglo XXI ha estado ligado con los zombies, desde la vertiente infectada hasta la de los muertos vivientes. El comienzo de siglo tuvo una gran variedad de películas originales o secuelas o remakes que funcionaron enormemente, y luego ‘The Walking Dead’ lo llevó a otra dimensión desde lo televisivo.

Es posible que estemos ante una próxima nueva ola gracias al terror real generado por una pandemia global, porque estamos viendo propuestas revitalizando los zombies infectados a base de subir apuestas en lo que el contagio puede provocar. Es al menos a lo que aspira algo como ‘Zona cero’ (’Gangchae’).

Colonización vírica

Yeon Sang-ho, director de las sensacionales películas zombies ‘Train to Busan’ (’Busanhaeng’) y ‘Península’ (’Busanhaeng 2: Bando’), pasó por Cannes con su regreso al género de terror. Un thriller frenético de horror tecnobiológico que se ha estrenado recientemente en nuestro país directamente online, pudiendo verse en alquiler a través de plataformas como Movistar Plus.

En una conferencia de biotecnología el CEO de una poderosa empresa farmaceútica intenta presentar sus últimos avances en reparación de células y funciones cognitivas dañadas, hasta que es abordado por un científico que le acusa de plagiar un proyecto suyo. Este acaba inyectando una extraña sustancia experimental que transforma rápidamente en infectados violentos y hambrientos de carne a cualquier persona a la que se le transmite el virus.

Pero no se queda con la mera avalancha de gente enfervorizada tirándose descontroladamente contra gente sana. ‘Zona cero’ introduce elementos de ciencia ficción mediante unas neuroconexiones que señalan cierto comportamiento colectivo a la hora de cazar, aprender y evolucionar.

‘Zona cero’: temor colectivo

Yeon plantea aquí un temor no sólo a la infección, sino también a una horda colectiva que se retroalimenta para atacar a los que todavía se aferran a su libertad individual. Su nada discreto villano acaba elaborando estas tesis que la película denuncia casi tendiendo a lo reaccionario, reciclando temores que parecen de producciones hollywoodienses de la guerra fría. No es que sea algo que juegue en su contra, pero sí que su insistencia en ello es tan burda que parece reclamarte que o reacciones o te posiciones con ella.

En el peaje está también esa manera de introducir melodrama familiar que se ve mucho en el k-terror reciente, con Yeon siendo también parte de esa tendencia. Pero su manera de elaborar acción terrorífica con la colisión, retorcimiento y unión de cuerpos es un pequeño hallazgo que conecta mucho con la evolución de la manera de plasmar las infecciones zombie que hemos visto también en ‘Resident Evil’. En cierto modo, ambas arman una sesión doble estupenda para un Halloween contagioso y grotesco.

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