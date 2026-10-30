'One Piece', solo en francés y con subtítulos en alemán: la grotesca manera en la que Disney+ trata en España el anime más popular de la década

Todas las plataformas quieren presumir de su propio rincón de anime, y aunque Crunchyroll y Netflix continúan siendo los servicios predilectos para los fans, poco a poco el resto también se van poniendo al día. En Disney+ han metido el turbo este mismo año, ampliando su catálogo a lo grande con franquicias como 'Dragon Ball Super', 'Jujutsu Kaisen', 'Kimetsu no Yaiba' y varios clásicos imperdibles.

Ahora bien, aunque el catálogo de anime de Disney+ ha crecido majestuosamente y ya va contando con una lista muy apetecible de series y películas, en la plataforma de Mickey Mouse también están demostrando que la cantidad no lo es todo.

La cuenta pendiente

Ya desde hace algunos años en Disney+ podían presumir de tener en exclusiva animes muy potentes como 'Star Wars: Visions' o 'Heavenly Delusion, y también de haberse convertido en la casa de Ichigo Kurosaki con 'Bleach'. El problema es que pescar grandes licencias no es suficiente, también hay que tener en cuenta cómo las tratas.

Está muy bien que todos estos animes estén disponibles en la plataforma, pero en Disney+ no parecen preocuparse demasiado por el público español. Todos estos animes no tienen doblaje en castellano, ni siquiera la 'Bleach' clásica, es que tampoco se ha ido realizando un nuevo doblaje para las series de estreno.

El caso también es sangrante con los subtítulos, porque mientras que sí que existe la disponibilidad de doblaje y subtitulado en español de Latinoamérica, muchas series ni siquiera cuenta con un doblaje en castellano localizado específicamente para nuestro país. Un esfuerzo casi nulo, a excepción de series contadas, por acercarse al público español.

Y si hablamos de 'One Piece', eso ya es una odisea en sí misma. Ahora mismo hay hasta 16 temporadas disponibles en la plataforma, correspondientes a la primera mitad de la serie. Pero llegados ciertos arcos, no hay subtitulado disponible ni en inglés ni en ningún tipo de español, pero es que hasta desaparece el doblaje japonés en capítulos enteros. Así que si queremos ver 'One Piece', solo podemos hacerlo con doblaje en francés y subtítulos en alemán, por alguna razón.

Estos olvidos son aún más sangrantes cuando comparamos Disney+ con otras plataformas. En Crunchyroll y AnimeBox tenemos tanto subtitulado en castellano desde el día del estreno como opciones de simuldub a las pocas semanas, mientras que en Netflix y Amazon Prime Video, los otros grandes competidores incluso hay opciones de doblaje en castellano desde el mismo día de estreno de los nuevos capítulos.

Cuesta entender que una empresa tan masiva como Disney no disponga de los recursos para cuidar al público español. Las series y la atención ya la tienen, solo les falta echarle un poquito más de cariño si de verdad quieren hacerse con un pedazo de este pastel.

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