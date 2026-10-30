Una karateka española se da de tortas con el último despiporre de Corea del Sur

La bajona no perdona, y la resaca de la última fiesta del cine lo ha vuelto a demostrar con un descenso de asistencia en el pasado fin de semana respecto a lo visto entre el lunes y el jueves de promoción. De los 1,5 millones de espectadores, las salas de cine pasaron a albergar a unos 690.000 parroquianos que dejaron 5,5 millones de euros en total, de los cuales 2 de ellos volvieron a estar dirigidos a 'La bola negra', que continúa incontestable tras su quinta semana en cartel.

Ni tan siquiera 'Clayface', la nueva película de DC, consiguió hacer sombra a los Javis en un finde que encontró su gran sorpresa en la irrupción de 'Superthings' en la cuarta posición, que dejó a 'Sentido y sensibilidad' cerrando el Top 5 con lo más visto y en el que la magia en stop motion de 'Wildwood' quedó relegada a un lejano séptimo puesto.

‘POSICIÓN PELÍCULA TAQUILLA RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS PUESTO ANTERIOR 1 LA BOLA NEGRA 2.009.280 € 34.281.135 € 5 1 2 CLAYFACE 481.175 € 621.473 € 1 — 3 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 370.176 € 6.277.859 € 5 2 4 SUPERTHINGS 272.346 € 274.447 € 1 — 5 SENTIDO Y SENSIBILIDAD 270.527 € 271.836 € 1 —

Los estrenos del 30 de octubre de 2026

Curiosamente, este fin de semana de Halloween no recibimos ninguna apuesta firme de un gran estudio por el cine de terror puro y duro, pero esto no quiere decir que nos vayamos a quedar sin propuestas de lo más interesantes que arrancan por la bárbara y delirante 'Hope' de Na Hong-jin. El padre de bombas como 'The Chaser' o 'The Yellow Sea' vuelve a demostrar la garra surcoreana con un cóctel imposible de acción de cinco estrellas, ciencia ficción y un tono cómico marca de la casa en una de esas cintas que solo se conciben en la gran pantalla.

Tras la mencionada 'La bola negra', el cine español vuelve a mostrar su mejor cara con el intenso drama deportivo 'Karateka', el regreso de Aritz Moreno a la dirección tras 'La chica invisible' para contarnos la historia de Sandra Sánchez, una mujer que pasó de ser descartada por el sistema a colgarse el oro olímpico a sus 39 años de edad. Andrea Ros, Patrick Criado y Ernesto Alterio encabezan su reparto.

Del stop motion de 'Wildwood' pasamos al clay motion de 'La oveja Shaun: Misión calabaza'. La gente de Aardman vuelve a la carga con una nueva aventura de la encantadora criatura titular ambientada en Halloween, cargada de encanto, comedia absurda made in England y un acabado visual para babear que redondea una de esas joyas del cine familiar que guiña el ojo tanto a los más pequeños de la casa como al público adulto.

La rareza de la semana se titula 'Wicker', y definirla es un tanto complicado. A medio camino entre la fábula, la comedia y el cine fantástico, todo ello en clave horny, la cinta nos cuenta cómo una pescadora soltera y objeto de burlas en su pueblo, interpretada por una siempre genial Olivia Colman, pide que le fabriquen un marido de mimbre con la forma de Alexander Skarsgård. Sexo vegetal, romance y cachondeo de lo más ácido en uno de esos títulos que no dejan indiferente.

Este 30 de octubre tampoco podemos olvidarnos de 'Leviticus', una de las obsesiones dentro del panorama del fantástico de terror independiente de este 2026. Ganadora del premio a la mejor dirección novel en la última edición del Festival de Sitges, la cinta, con un tono lánguido y cautivador, explora un drama en clave queer entre dos adolescentes que se apoya en lo sobrenatural para ofrecer una visión aterradora sobre la homofobia y las terapias de conversión.

Las novedades las completan la comedia francesa 'Tiempos de ilusión', el drama español 'Esta soledad' y la cinta de animación mexicana 'Gungo y los juegos cavernícolas'.

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"Resulta que no tengo sensibilidad visual". —Aaron Sorkin

Haber creado series como 'El ala oeste de la Casa Blanca' o 'The Newsroom' o haber escrito guiones como los de 'La red social' o 'Algunos hombres buenos' no te convierte automáticamente en un buen director. Esto es lo que ha admitido nada menos que Aaron Sorkin, quien ha confesado que haber trabajado con Danny Boyle o David Fincher no le ha hecho aprender todo lo necesario; y es que, según asegura, "Hay aspectos de la escritura de guiones que se pueden enseñar y aprender, pero hay otros que no". Pues bien, el bueno de Aaron afirma que no tiene "sensibilidad visual", y eso, desgraciadamente, no se desarrolla a golpe de apuntes.

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