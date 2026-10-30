Entre 'Gravity Falls' y 'Fantasmas', la serie perfecta para ver en Halloween está en Netflix: una divertidísima locura sobrenatural para hacer maratón este fin de semana

Tengo que admitir que últimamente tengo las series animadas de Netflix un tanto descuidadas, a pesar de que 'Bojack Horseman' y 'Big Mouth' son unas joyas tremendas.

Y es que cuando 'El hotel embrujado' (Haunted Hotel) estrenó su primera temporada el año pasado, se me fue por completo del radar, pero ahora que ha vuelto a la portada de Netflix con su segunda temporada me alegro de haberme subido al carrito, aunque haya sido tarde.

Disfrute de su estancia

'El hotel embrujado' ya nos adelanta todo con su título. Se trata de una serie de animación para adultos que ya arranca de lleno cuando Katherine se ha mudado con sus hijos al hotel de su hermano fallecido. Es la nueva administradora e intenta levantar el negocio, aunque hay una pega tremenda: el hotel está plagadito de los fantasmas que han muerto en el terreno a lo largo de varios siglos. Sí, también el de su hermano.

Y a todas las criaturas de pesadilla que habitan el hotel le sumamos también Abaddon, un demonio atrapado en el cuerpo de un niño tísico del siglo XVIII causando el caos.

Jugamos con equilibrio buenísimo entre sitcom familiar, con los hijos adolescentes de Katherine, Ben y Esther, tratando de encajar en su nuevo colegio, comedia laboral con Katherine llevando su nuevo negocio como puede, y el puntito justo de terror y homenajes al género.

Entre bestias primigenias, hombres polillas, zombies y los misterios de los bosques que rodean al Hotel Undervale. Una comedia de terror con el punto justo entre cafre y entrañable que recuerda a una suerte de 'Gravity Falls' orientada a un público adulto.

Al frente tenemos a Matt Roller, guionista veterano de 'Rick y Morty', 'Community' y 'Archer', con Dan Harmon y Chris McKenna como productores ejecutivos, así que ya sabemos perfectamente qué tipo de humor esperar. Y haciéndose cargo de la animación tenemos a Netflix Animation Studios y Titmouse, los responsables de 'Big Mouth', que parecen haber aprendido más de un truquillo de 'La leyenda de Vox Machina' con un acabado bastante resultón para este tipo de series de humor.

Y, que a pesar de que cae en el formato episódico en el que parece que no pasa nada y solo tenemos historietas sueltas, poco a poco se nos van desvelando más misterios sobre el Hotel Undervale que sus creadores han ido planteando desde el primerísimo capítulo.

Por el momento, 'El hotel embrujado' apenas cuenta con 18 episodios repartidos en dos temporadas. Ideal para una pequeña maratón de fin de semana y definitivamente perfecto para ver en Halloween. Si buscamos una buena comedia de horror, con un humor cafre y que de paso se pitorrea de muchos clásicos del género, merece de sobra la pena rescatar esta novedad del catálogo de Netflix y cruzar los dedos para que la plataforma no le pegue el tijeretazo demasiado pronto.

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