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Ester Expósito (26 años) comparte su rutina: "Entreno 3 días a la semana y no sigo una dieta, como plátano y aguacate y me hago batidos"

La actriz de apuesta por la constancia, los ejercicios de fuerza y una alimentación variada.

Ester Expósito
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Víctor Mopez

Editor
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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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Mantenerse en forma no siempre implica someterse a una dieta estricta ni pasar horas en el gimnasio. Al menos, esa es la filosofía que sigue Ester Expósito. La actriz española, que alcanzó la popularidad internacional gracias a su papel en 'Élite', ha compartido algunos detalles de sus hábitos deportivos y alimenticios, dejando claro que la regularidad es una de las claves de su rutina.

En una entrevista concedida a Women's Health, la intérprete ha explicado cómo organiza sus entrenamientos, qué ejercicios suele practicar y cuáles son algunos de los alimentos que procura incluir en su día a día. Una combinación de actividad física y alimentación cuidada con la que busca fortalecer su musculatura sin recurrir a grandes restricciones.

Tres días de ejercicio a la semana

Expósito entrena con el preparador físico Miguel Lordán, que se encarga de adaptar las sesiones y modificar los ejercicios para trabajar diferentes grupos musculares. Su compromiso con el deporte es bastante regular y tiene una frecuencia semanal muy definida.

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"Entreno tres días a la semana, y no falto", ha explicado la actriz. Durante esas sesiones, el trabajo se concentra especialmente en el tren inferior, aunque también dedica tiempo a fortalecer el abdomen y, ocasionalmente, los brazos.

La variedad es otro de los aspectos importantes de su planificación. En lugar de repetir siempre los mismos movimientos, combina diferentes disciplinas y ejercicios para trabajar la fuerza y mantener una actividad física completa.

Entre las actividades que forman parte de sus entrenamientos se encuentran las pesas, las subidas y bajadas de escaleras y el trabajo con bandas elásticas. También utiliza el TRX, un sistema de entrenamiento en suspensión que permite realizar ejercicios aprovechando el propio peso corporal. Las planchas y los abdominales completan parte de estas sesiones, especialmente orientadas a fortalecer la zona central del cuerpo.

Ester Expósito en 'Bandidos' Ester Expósito en 'Bandidos'

A esta rutina se suma una relación con el baile que viene de lejos. La actriz practica danza desde pequeña: comenzó con ballet y posteriormente incorporó el hip-hop. Una afición que forma parte de su trayectoria personal y que también ha contribuido a mantenerla vinculada al ejercicio físico.

Por qué no sigue ninguna dieta

La alimentación es el otro pilar de los hábitos que ha compartido la intérprete, aunque su planteamiento se aleja de los planes alimenticios rígidos. Expósito asegura que no sigue una dieta concreta, pero sí procura elegir alimentos que contribuyan a complementar su actividad deportiva.

En este sentido, las recomendaciones de su entrenador también tienen un papel importante a la hora de organizar sus comidas. La actriz ha manecionado diferentes productos que incorpora a su alimentación, entre ellos fuentes de proteínas y alimentos ricos en hidratos de carbono.

"No sigo una dieta, pero sí tengo algunos tips para tomar alimentos que me ayuden a fortalecer: atún, carnes rojas, arroz, pasta...", ha contado. También ha destacado dos alimentos que tienen especial protagonismo en su alimentación: "El plátano y el aguacate son muy buenos. Me hago batidos".

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Así, lejos de hablar de prohibiciones o restricciones, Expósito describe una forma de cuidarse basada en combinar diferentes alimentos con una rutina deportiva estable.

La constancia, más allá de las restricciones

Las declaraciones de Ester Expósito dejan una idea clara: para ella, mantenerse en forma no pasa por entrenar todos los días ni por seguir un menú cerrado. Su fórmula consiste en reservar tres jornadas semanales para el ejercicio, variar los movimientos y prestar atención a lo que come.

Una rutina en la que el trabajo de fuerza, el baile y una alimentación variada conviven sin necesidad de convertir el cuidado físico en una sucesión de obligaciones. La actriz apuesta, en definitiva, por la regularidad y por encontrar un equilibrio que pueda mantener en el tiempo.

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