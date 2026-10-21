La rigurosa rutina mañanera de Penélope Cruz a los 52 años: zumo de apio, huevos y sin rastro de gluten ni azúcar

Hace unas horas os contábamos cómo Christopher Walken, a sus 83 primaveras, se mantiene en plena forma gracias a su acertada alimentación, en la que el azúcar ha quedado desterrado casi por completo, el salmón se ha convertido en una de sus principales fuentes de energía y donde comer postre cuando va de restaurantes no es una opción.

La precisión de Penélope

Pues bien, hoy, en otro alarde de servicio público para ver si conseguimos mantenernos lo mejor posible a nivel físico con lo que está cayendo, volvemos a la carga para compartir la rutina mañanera de Penélope Cruz, que ha compartido ella misma en varias entrevistas que recoge el medio TN. Unas cuantas decisiones que parten, por supuesto, de la disciplina.

Según ha explicado, la actriz, de 52 años, se despierta rigurosamente a las 7:30 de la mañana para empezar el día con un desayuno muy concreto: "Huevos, zumo de apio, cereales caseros, tostadas de espelta y café arábigo orgánico con leche de avena". Los más comunes de los mortales nos tenemos que conformar con un café normal, avena y, con suerte, un zumito de naranja —no siempre recién exprimido—, pero, por soñar, que no quede.

Además, la buena de Pe, que cree que "sin salud no tenemos nada" y que huye en la medida de lo posible de los lácteos, el azúcar y el gluten, al que es intolerante, ha desvelado cuál es su arma secreta, además de beber cantidades considerables de agua al día —el dinero, después de todo, no entiende de deshidrataciones—, de no probar el alcohol ni el tabaco, y de no salir de fiesta: el birkam yoga.

Estás empapada el sudor durante toda la clase. Son 90 minutos, pero una vez superados 60, los últimos 30 son más fáciles.

Con o sin rutinas milimétricas, el futuro inmediato profesional de Penélope Cruz se vislumbra de lo más ajetreado. Además de estar arrasando con 'La bola negra', la intérprete tiene pendientes los estrenos de la 'Búnker' de Florian Zeller, así como de 'Los días del abandono' de Isabel Coixet y la 'Sed de sangre' de Marc Webb, ambas previstas para el próximo curso cinematográfico 2027.

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