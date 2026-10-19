El final de 'La invitación' aún no se había decidido durante los últimos días de rodaje: "Las relaciones son difíciles en todos los idiomas"

La nueva película de Olivia Wilde, 'La invitación', demuestra que los problemas de pareja son universales, independientemente del idioma o la cultura en la que se desarrollen. Protagonizada por la propia directora junto a Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz, la película parte de una obra de teatro escrita por Cesc Gay que ya ha dado lugar a varias adaptaciones cinematográficas en distintos países.

Y en ella se cuenta la historia de dos matrimonios que se enfrentan a sus propias contradicciones. Esto sirve como punto de partida para explorar las frustraciones personales, las expectativas que no se cumplen y las dificultades de mantener una relación. Sin embargo, Wilde ha querido llevar el relato a su propio terreno, con una adaptación que fue tomando forma durante los ensayos y el rodaje, hasta desembocar en un desenlace muy distinto al de la versión española.

Olivia Wilde apostó por el silencio

"Pensé que cualquier historia que haya sido adaptada por diferentes culturas de esta manera debe tener una raíz universal, y resulta que las relaciones son difíciles en todos los idiomas", dijo Wilde durante su participación en el podcast Filmmaker Toolkit de Indiewire. La directora también explicó que le interesaba construir una versión que conectara con el público angloparlante y, al mismo tiempo, reflejara la personalidad de los actores que daban vida a los protagonistas. Para ello, el reparto participó en un proceso de talleres e improvisación que permitió desarrollar los personajes más allá de lo que estaba escrito inicialmente en el guion.

Los guionistas Rashida Jones y Will McCormick trabajaron en esta nueva versión después de que Wilde, Rogen, Norton y Cruz se incorporaran al proyecto. El equipo dedicó dos semanas a los ensayos, durante los cuales los intérpretes pudieron explorar sus personajes e introducir cambios en sus interacciones. Esa dinámica continuó durante los 23 días de rodaje, que se desarrolló en una única localización y siguiendo el orden cronológico de la historia. La intención era favorecer una evolución orgánica de las relaciones y permitir que los actores descubrieran nuevas posibilidades a medida que avanzaba la producción.

Uno de los cambios más importantes respecto a 'Sentimental', la película española de 2020 dirigida por Cesc Gay, está en el desenlace. En la versión original, la pareja protagonista permanece junta, mientras que Joe y Angela, interpretados por Rogen y Wilde, parecen asumir que su matrimonio ha llegado a su fin. El final de 'La invitación' incluye una escena en la que Joe se sienta al piano, un instrumento que llevaba años evitando tocar y que representa su frustración por no haber conseguido desarrollar una carrera profesional como músico. La idea surgió cuando Jones y McCormick vieron la película de Gay y el guionista imaginó un desenlace que, en realidad, no sucedía en la obra original.

"Estábamos viendo la original y pensé: Dios mío, al final va a tocar el piano y me va a destrozar. Y ella lo va a oír desde la otra habitación, ¿y qué significa eso?", recordó McCormick. A partir de esa interpretación, los guionistas encontraron una manera de explorar uno de los temas centrales de la película: la distancia entre la persona que uno es y aquella en la que esperaba convertirse. Joe y su relación con la música se convirtieron así en una representación de las expectativas que nunca llegaron a cumplirse y de cómo estas pueden acabar condicionando una vida entera.

Aunque la estructura del desenlace estaba definida desde la escritura del guion, su ejecución cambió considerablemente durante el rodaje. Wilde decidió eliminar buena parte de los diálogos que figuraban en el guion porque consideró que ya no eran necesarios para unos personajes acostumbrados a discutir constantemente.

"Una forma importante en la que evolucionó la película fue que eliminamos gran parte del diálogo que, si bien estaba muy bien escrito, era claramente innecesario para dos personajes que, nos dimos cuenta en ese momento, habían sido tan verborrágicos, tan constantemente, casi maniáticamente, combativos con su charla".

Después de que Hawk y Piña se vayan, Joe y Angela apenas hablan de su relación y se limitan a abordar cuestiones prácticas, como dónde dormirá cada uno o qué harán con la vivienda que habían alquilado para el verano.

"Habían tomado una decisión", dijo Wilde refiriéndose a las escenas inmediatamente posteriores a la partida de los vecinos de arriba.

"Era un silencio que transmitía la conmoción y la comprensión de la magnitud de lo que [los personajes de Seth y míos] acabábamos de decidir hacer. Nos pareció muy sincero, y solo lo comprendimos con claridad una vez que terminamos de rodar el resto de la película. Así que, de nuevo, es una de esas decisiones en las que, durante los ensayos y la preproducción, creo que no era posible tenerlo claro".

La escena final, en la que Piña adopta el papel de terapeuta y señala cómo Joe y Angela se responsabilizan mutuamente de su infelicidad, terminó de confirmar que la película debía cerrar de esa manera. "Como ya habíamos filmado todo lo demás, sabíamos que no había nada más que decir", explicó Wilde. "Y estoy muy agradecida por eso, porque siento que fue un riesgo creativo; para mí fue muy arriesgado".

La directora reconoció que confiar en el silencio fue uno de los mayores desafíos de la película, especialmente porque el impulso habitual durante un rodaje es añadir música o diálogos para evitar que una escena parezca demasiado vacía.

"En general, le temo al silencio, pero sobre todo al hacer películas; a veces es lo más difícil. Siempre me tienta pensar: Vale, deberíamos añadir más música. Deberíamos añadir algunos diálogos, algo tiene que pasar. Pero la capacidad de guardar silencio y confiar en que el público está escuchando es algo que he aprendido mucho durante este proceso".

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