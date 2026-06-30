Olivia Wilde explica cómo Walton Goggins le salvó la vida rodando 'Cowboys & Aliens'. "Se puso delante de mí y dejó que todos chocaran contra él"

Imagina sufrir un accidente y que el mismísimo Walton Goggins te salve la vida de la forma más épica que puedas imaginar. Pues esto es lo que le ocurrió, precisamente, a Olivia Wilde durante el rodaje de 'Cowboys & Aliens', el western de ciencia ficción estrenado en 2011 dirigido por Jon Favreau que, todo sea dicho, merece mucho más amor y elogios de los que se llevó hace 15 años, cuando solo se las apañó para recaudar 175 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 160.

Walton, el héroe

Pero no estamos aquí para hablar de injusticias taquilleras, sino para conocer la historia de la mano de Wilde, quien explicó en el podcast Armchair Expert cómo la filmación de una escena que compartió con Harrison Ford y Daniel Craig se convirtió en poco menos que una pesadilla de la que creyó no salir viva.

Walt Goggins me salvó la vida en esa película. De verdad. Tuve un accidente muy grave con un caballo y él me salvó. Éramos Daniel Craig, Harrison Ford y yo galopando a toda velocidad por el desierto con cuarenta caballos detrás de nosotros. Y era como si estuviéramos al frente de la carga para luchar contra los extraterrestres o algo así.

Pues claro, el caballo dio un salto y me tiró a tierra de la forma más loca. Me caí. Me golpeé la cabeza y la espalda, y me quedé tirada [en el suelo], pero, por desgracia, estaba al otro lado de una especie de reborde de tierra, lo que significaba que los caballos que venían detrás no podían verme. Además, había mucho polvo. Recuerdo que tenía la oreja pegada al suelo y podía oírlo; sonaba como un trueno, como si vinieran hacia mí. Y pensé —suena muy dramático—, pero pensé: “Será rápido. Será como puré de manzana triturado. Y se acabó”.

Pero, entonces, Goggins hizo acto de presencia y salvó la situación de un modo que, al menos tal y como lo narra la actriz, fue rematadamente espectacular. De hecho, es muy sencillo poder visualizar la escena leyendo la descripción de Wilde.

Walt Goggins me había visto delante de él y, en una fracción de segundo, pensó en girar su caballo de costado justo delante de mí y dejar que todos chocaran contra él. Y es un gran jinete, así que fue capaz de manejarlo. La gente se apartó a ambos lados a nuestro alrededor pensando que se había vuelto loco, pero él estaba protegiendo mi cuerpo en el suelo. Así que le debo la vida. Es una locura. Es un héroe de la vida real.

Walton Goggins, gran actor, mejor jinete, aún mejor héroe en la vida real.

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