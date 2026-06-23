"Lo que vi me dejó helado". 62 personas fallecieron rodando esta serie en el accidente más grave de la historia de la televisión

Los sets de rodaje son lugares con estrictas medidas de seguridad, pero eso no ha impedido que hayan tenido lugar varios accidentes trágicos a lo largo de los años. El peor de todos sin lugar a dudas tuvo lugar en 1989 durante la grabación de 'The Sword of Tipu Sultan', ya que hasta 62 personas perdieron la vida en un terrible incidente.

El accidente tuvo lugar el 9 de febrero de 1989, cuando se desató un incendio en los Estudios Premier de India, dándose además una concatenación de desafortunados errores que lo empeoraron todo aún más: las paredes no habían sido tratadas contra incendios, no había ventilación alguna en el edificio y tampoco había ningún tipo de equipo para lidiar con lo que estaba pasando.

Una tragedia que debería haberse evitado

Además, la temperatura en el set alcanzó los 120 grados debido a la tremenda cantidad de luces que se estaban utilizando, llevando a una tragedia durante una pausa en las grabaciones. Sanjay Khan, que daba vida a Tipu Sultan y además era uno de los directores de la serie, recordaba en su autobiografía que "salí a charlar con mi guionista, Nawa Lucknowi. Aproximadamente media hora después, oí un gran alboroto desde el interior".

No hizo falta más tiempo para que se desatase el caos: "Solté la taza de té que tenía en la mano y entré corriendo por la pequeña puerta trasera justo cuando las grandes puertas del estudio estaban cerradas. Lo que vi me dejó helado. La mitad izquierda del estudio estaba en llamas. Arriba, en la pasarela, vi a un técnico de iluminación intentando apagar el fuego con un trozo de tela. Le grité y le ordené que saltara inmediatamente. Al mismo tiempo, le dije a alguien que abriera las puertas y a otro que llamara a los bomberos".

La reacción de Khan fue hacer todo lo posible por ayudar, pero él mismo estuvo a punto de pagarlo muy caro: "En ese preciso instante, algo me golpeó en la nuca como una bala de cañón y caí al suelo. Más tarde supe que era una lata de pintura. Sin inmutarme, seguí trabajando a pesar del golpe y me concentré en la tarea que tenía entre manos: salvar a mi equipo. En retrospectiva, obviamente no me di cuenta de la gravedad de aquel cráter, uno que me acompañaría durante nueve meses terriblemente dolorosos".

62 extras y miembros del equipo técnico de la serie fallecieron ese día, mientras que Khan tuvo que hacer frente a todo un via crucis personal. ¿El motivo? Sufrió quemaduras graves, por las que tuvo que someterse hasta a 72 cirugías y pasar 13 meses en el hospital antes de empezar a volver poco a poco a la normalidad.

Seguro que los familiares de las víctimas hubiesen preferido que sus seres queridos tuvieran que hacer frente a algo así en lugar de perder la vida. El único consuelo que recibieron fueran las 5.000 rupias por persona que concedió el Parlamento de India en concepto de ayuda extraordinaria a las víctimas. Esa cantidad se traduciría actualmente en poco menos de 500 euros...

Lo único realmente positivo que surgió de esta tragedia es que en India se fortalecieron las medidas de seguridad en los sets de rodaje tras lo sucedido. Por desgracia, ya fue demasiado tarde para esas 62 personas que habían fallecido en ese trágico incendio.

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