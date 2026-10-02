El hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz acaba de debutar en 'La bola negra'. Solo tiene 15 años pero ha empezado por todo lo alto

Es muy probable que, por nombre, Leo Encinas no os suene de nada. Sin embargo, es el hijo de la pareja más poderosa del star system español: Javier Bardem y Penélope Cruz. Nacido en 2011, el adolescente, que viene de la mayor cantera de actores de la historia del cine español, acaba de ponerse por primera vez delante de una cámara en 'La bola negra'. A eso se le llama empezar por todo lo alto.

'La Bola Negra', solo Encinas

Encinas, que aún no sabe si se dedicará profesionalmente al cine o no, aparece en la cinta como figuración, sin línea de diálogo, en uno de los planos, por lo que es muy difícil reconocerlo. De hecho, probablemente su participación salió de acompañar a su madre a las jornadas de rodaje donde interpretó a la cupletista Nené Romero, un papel que, según dicen los primeros vaticinios, puede llevarla al Óscar.

Conste que este no es el primer papel de Encinas, que ya puso voz a 'Toy Story 5', donde, precisamente, su madre interpreta a Flamenco. No deja de resultar curioso que como nombre artístico haya decidido coger el primer apellido real del padre en lugar de tirar del consabido "Bardem" o "Cruz", lo que puede indicar que se resiste a ser un nepobaby. Aunque, claro, lo sea. Y menudo.

En realidad, 'La bola negra' es muy familiar: en su reparto también están las madres de Javier Ambrossi y Guitarricadelafuente, además de la hermana de Miguel Bernardeau. Todos ellos pueden estar celebrando de lo lindo el éxito de una película que en España ya ha pasado a la historia, y de la que aún queda lo mejor: su paso por la taquilla americana, Netflix y, según se dice, los Óscar. Fiesta en casa de los Encina-Cruz.

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