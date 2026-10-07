Robert De Niro (83 años): "A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan"

Hacer ejercicio es fundamental para tener buena salud, en especial a medida que nos hacemos mayores. Eso es algo que no pasa desapercibido ni siquiera para estrellas que no se han caracterizado por un físico escultural como el mismísimo Robert De Niro. De hecho, a sus 83 años destaca lo importante que es entrenar regularmente.

Hay que entrenar para estar en forma

El propio actor así lo ha atestiguado en BBC 2, señalando que "para mí, la clave del ejercicio es la constancia. No se trata de hacerlo de vez en cuando, sino de mantener la regularidad", añadiendo además que " hay que mantenerse físicamente activo y convertir el entrenamiento en parte de la rutina diaria".

Sobre cuántas veces hay que entrenar al día, el protagonista de 'Toro salvaje' no tiene una respuesta definitiva, ya que las circunstancias personales también entran en juego: "¿Cuántas veces a la semana? Tres, o tal vez cinco o seis, o incluso puedo hacerlo diez días seguidos, depende de lo que esté haciendo profesionalmente en ese momento".

Además, esto no es algo que venga de nuevas, pues lleva varias décadas teniendo muy claro que era el camino correcto a seguir: "Al cumplir los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan. La única manera de mantenerse en forma es entrenando con constancia".

Lo más habitual en los entrenamientos del actor son las pesas y el cardio, pero desde hace un tiempo también ha introducido el tai chi en sus rutinas. El hecho de que pareja Tiffany Chen sea especialista en artes marciales le ha motivado a ello. De hecho, hasta han sido fotografiados varias veces durante los últimos años practicándolo en público.

Su antiguo entrenador James Brady destacó en Hello que "Robert está acostumbrado a transformar su cuerpo y ha trabajado con entrenadores durante años para mantener su resistencia y fuerza. Ha seguido entrenando con regularidad incluso con el paso de los años, centrándose en el entrenamiento con pesas y el ejercicio cardiovascular. Considera que estar en forma es una manera de mantener la disciplina y estar preparado para cualquier papel, y, según se dice, entrena con constancia".

Además, Brady también recuerda que "para las personas mayores de 70 años, mantenerse en forma se logra de manera más efectiva mediante una combinación equilibrada de actividad física regular, participación social y nutrición». Los ejercicios de bajo impacto incluyen actividades como la natación, caminar, el tai chi o el yoga. Estos ejercicios ayudan a reducir el riesgo de caídas al mantener la fuerza, la movilidad y el equilibrio".

Hace bien poco estrenó en Netflix 'Susurran tu nombre' con mucho éxito en Netflix, pero es que además De Niro tiene varios proyectos en agenda, pero lo próximo suyo que veremos es 'Ahora los suegros son ellos', nueva secuela de la mítica 'Los padres de ella'.

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