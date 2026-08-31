El Big Three de la Shonen Jump se podrá ver en una misma plataforma: En 3 días llega a Disney+ la mayor travesía de la historia del anime

Después de años intentando ponerse al día a trompicones, en Disney+ por fin han dado con la tecla y han decidido ir con todo pisando el acelerador a lo grande. Desde mayo vienen apostando fuerte con el anime, fichando 'Jujutsu Kaisen', 'Boku no Hero Academia' y 'Dragon Ball Super'. y otros de los mayores éxitos recientes, además de varios simulcast de temporada.

Entre estos últimos está la temporada final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', uno de los mejores animes del catálogo de Disney+. Pero ahora la Casa del Ratón va más allá: tendrá los tres animes del Big Three localizados en una misma plataforma.

Los tres pilares imprescindibles

Ya hace unos años en Disney+ se marcaron un tanto gordísimo al fichar tanto la serie original de 'Bleach' como el nuevo anime que continúa y finaliza la historia, 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Desde hace unos meses vienen trayéndonos consistentemente cada vez más novedades de anime a la plataforma, y en unos días entra uno de los grandes titanes del medio, 'One Piece'.

Desde Disney+ han confirmado que 'One Piece' comienza a llegar a la plataforma el próximo 3 de septiembre, y lo hará con sus primeras "tres temporadas". Habrá que ver cuántos capítulos es esto, porque ya sabemos que hasta este mismo año 'One Piece' se ha venido emitiendo sin interrupciones y eso de las temporadas es un concepto nuevo. Así que no está muy claro entrarán las tres primeras sagas, hasta Skypiea, o tendremos alguna otra división basada en los openings o en las cajas de formato físico.

También está pendiente el tema del doblaje. Porque 'One Piece' está recibiendo un nuevo doblaje en castellano por parte de Netflix, pero desde Disney+ no han confirmado si también estará disponible este nuevo doblaje, el clásico, o tan solo la versión original en japonés. Pero viendo que el doblaje de anime todavía continúa siendo la asignatura pendiente de la plataforma (todo 'Bleach' continúa sin doblaje en castellano), mejor hacernos a la idea de que los tiros van a ir por esta última opción.

Ahora bien, el fichaje de 'One Piece' no es el único importante. 'Naruto' y 'Naruto: Shippuden' también llegarán próximamente a la plataforma. Esto es un hito histórico, porque por primera vez en muchísimos años volveremos a tener los tres animes del Big Three, 'Naruto', 'One Piece' y 'Bleach' disponibles en un único servicio de streaming. Si a esto le sumamos el resto de series, actuales y clásicas, que Disney+ ha venido añadiendo a su catálogo, se nota el esfuerzo por querer desmarcarse de sus competidores y convertirse en la plataforma predilecta para los fans del anime.

Ahora solo necesitamos que se pongan al día con los doblajes y subtitulados en castellano, el gran elemento que les falta para poder equiparse a Netflix, AnimeBox o incluso Prime Video, que tiene disponible los doblajes el mismo día del estreno. Porque la energía y cartera para licenciar ya hay de sobra.

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