Con un episodio de 'Toda la verdad de mis mentiras' he tenido suficiente. La comedia romántica de Netflix es formulaica, pero este grupo de amigos se hace querer

Mira que soy fan de las comedias románticas... Algunas consiguen atraparte desde el primer minuto y con otras casi puedes adivinar por completo lo que va a pasar antes de que llegue el segundo acto. 'Toda la verdad de mis mentiras' pertenece más bien a la segunda categoría.

La nueva miniserie de Netflix adapta la novela de Elísabet Benavent y juega con una fórmula que conocemos de sobra: un grupo de amigos, secretos que tarde o temprano tienen que salir a la luz, relaciones sentimentales complicadas y una sucesión de malentendidos destinados a ponerlo todo patas arriba. No hay demasiadas sorpresas en su planteamiento y, después de apenas ver un solo episodio, resulta complicado sentir la necesidad de descubrir qué ocurrirá después.

Los protagonistas lo son todo

'Toda la verdad de mis mentiras' parte de una premisa sencilla: un grupo de amigos se enfrenta a sus propios secretos, sus relaciones sentimentales y las consecuencias de todas esas pequeñas mentiras que se han ido acumulando con el paso del tiempo. El problema es que gran parte de lo que ocurre está demasiado visto ya. Secretos que amenazan con salir a la luz, parejas que no saben muy bien qué quieren, sentimientos que aparecen en el momento menos oportuno y situaciones diseñadas para provocar tanto risas como enredos. Todo está colocado en su sitio con mucho tino, pero también nos deja con la sensación constante de que ya conocemos la historia.

Y quizá ahí esté su principal problema. 'Toda la verdad de mis mentiras' no parece especialmente interesada en darle una vuelta a los códigos de la comedia romántica, sino en utilizarlos tal y como los conocemos. Hay malentendidos, conflictos que podrían solucionarse con una conversación de cinco minutos y personajes que toman decisiones cuestionables simplemente porque la película necesita que el enredo continúe. No es necesariamente algo malo si lo que buscas es una historia ligera y previsible, pero sí puede acabar frustrándote si esperas algo más sorprendente.

Lo que la salva es precisamente el grupo de amigos. La serie entiende que, para que una historia de este tipo funcione, necesitamos creer que estas personas realmente se quieren y disfrutan estando juntas. Y ahí sí que consigue construir una dinámica bastante agradable. Se molestan, se meten en los asuntos de los demás, toman decisiones absurdas y se hacen daño, pero también están ahí cuando las cosas se complican. Esa sensación de pandilla termina siendo más interesante que algunos de los conflictos románticos que deberían sostener la trama.

También ayuda que la historia no dependa exclusivamente de su romance principal. Aunque las relaciones sentimentales son el motor de buena parte de la trama, el verdadero atractivo está en observar cómo las decisiones de uno terminan afectando a los demás. Los secretos dejan de ser únicamente problemas individuales y empiezan a poner a prueba la amistad del grupo. Es un recurso bastante clásico, pero permite que la historia tenga algo más de recorrido que el típico "chico conoce chica y todo se complica".

Pero a mí se me ha ido toda la curiosidad posible después de su primer episodio. Es cierto que hay suficiente química entre los protagonistas como para que uno se enganche. El problema es que, por ahora, cuesta encontrar algo que la diferencie de tantas otras producciones similares. Tiene encanto, pero no demasiada personalidad; tiene personajes agradables, pero una historia que parece avanzar por caminos que ya nos sabemos de memoria.

Por eso diría que, aunque no me haya dado demasiados motivos para continuar, tampoco me han dado ganas de salir corriendo. Es formulaica, previsible y juega con cartas demasiado conocidas, pero tiene un grupo de amigos que se hace querer y que consigue que el conjunto resulte más simpático de lo que probablemente debería. Quizá por eso para algunos espectadores merezca la pena. Aunque yo ya he tenido suficiente.

La tenéis en Netflix.

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