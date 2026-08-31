Hoy en streaming: la película de 3 horas más entretenida de todos los tiempos

Tres horas y 21 minutos. Esa es la duración de 'El señor de los anillos: El retorno del rey', una cifra que hoy seguiría imponiendo respeto y que en 2003 convirtió el estreno de la tercera película de Peter Jackson en todo un acontecimiento. Y la verdad es que sigue habiendo algo casi mágico en ella, porque cuando estás completamente metido en la Tierra Media, sus más de tres horas pasan volando.

Jackson tenía que cerrar las historias de Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf, Éowyn y el resto de personajes que nos habían acompañado durante dos películas, y al mismo tiempo llevar a su desenlace la guerra contra Sauron. Y en el proceso nos dejó una superproducción gigantesca que combina batallas monumentales con algunos de los momentos más emotivos de toda la trilogía.

Cómo mantenerte enganchado

'El retorno del rey' tenía un objetivo bastante complicado: cerrar una de las trilogías más ambiciosas de la historia del cine y dar respuesta a prácticamente todas las historias que Peter Jackson había ido construyendo desde 'La comunidad del anillo'. Y lo cierto es que lo consigue sin renunciar a la espectacularidad que recordábamos de las anteriores entregas.

La película arranca con la amenaza de Sauron cada vez más cerca y divide a sus protagonistas entre varios frentes: mientras Frodo y Sam continúan su peligrosa misión hacia Mordor, Aragorn debe aceptar finalmente el papel que le corresponde y el resto de la Comunidad se prepara para una guerra que parece imposible de ganar. Son muchas tramas, pero Jackson consigue que todas avancen sin perder el ritmo.

Y luego están las batallas. Pocas películas han convertido una secuencia bélica en un acontecimiento cinematográfico como 'El retorno del rey', desde la batalla de los Campos del Pelennor hasta el enfrentamiento ante la Puerta Negra. El ejército de Mordor parece interminable, Minas Tirith se convierte en un escenario monumental y cada victoria llega nos deja con la sensación de que podría ser la última. Pero lo mejor es que Jackson utiliza el espectáculo de tal forma que nos importa el destino de todos los personajes. Es impresionante de ver el momento en el que Éowyn se enfrenta al Rey Brujo, cuando Sam carga con Frodo o cuando Aragorn llega con el ejército de los muertos.

También ayuda que la película sepa alternar constantemente entre lo gigantesco y lo íntimo. Después de una batalla de proporciones descomunales podemos pasar a una conversación entre Frodo y Sam, a una despedida o a un silencio que dice mucho más que cualquier discurso. Es probablemente una de las claves de que sus más de tres horas no se hagan pesadas, porque Jackson entiende que no puede mantener al espectador permanentemente al borde del asiento y utiliza los momentos de calma para que la siguiente explosión de acción tenga todavía más fuerza.

Y si hay algo que hace que 'El retorno del rey' siga funcionando tantos años después es que no se limita a terminar la historia, sino que se toma en serio sus consecuencias. Ganar la guerra no significa que todos puedan volver a casa como si nada hubiera pasado. Frodo vuelve cambiado, Aragorn tiene que empezar una nueva vida, Sam encuentra su propio futuro y la Comunidad acaba separándose. Ese tramo final es precisamente una de sus mayores virtudes.

Por eso 'El retorno del rey' es uno de los mejores ejemplos de que la duración de una película importa mucho menos cuando tienes algo que contar. Sus 201 minutos no son como una prueba de resistencia porque cada tramo conduce al siguiente: la batalla, la misión de Frodo, el regreso del rey, la destrucción del Anillo y, finalmente, las despedidas. Puede que necesites reservar una tarde entera para volver a verla, pero una vez que entras en la Tierra Media resulta difícil pensar en hacer otra cosa.

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