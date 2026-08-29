La vital escena de 'El ser querido' que Rodrigo Sorogoyen se vio obligado a eliminar. "En el guion era muy importante"

Hace falta tener la cabeza fría para montar una película de la que adoras cada escena y pensar qué escenas merecen quedarse en el metraje final y a cuáles no les queda más remedio que ser borradas para siempre. Vamos, que no querría haber estado en los zapatos de Rodrigo Sorogoyen mientras decidía qué piezas del puzzle emocional entre padre, hija y rodaje contaban toda la historia de 'El ser querido'. Por supuesto, tenía que preguntarle en nuestra extensa entrevista sobre esos momentos que se quedaron fuera por los pelos y que le gustaría haber recuperado de una manera u otra.

La escena querida de 'El ser querido'

Es cierto que Sorogoyen, al escuchar la pregunta, titubeó, afirmando que había mil, pero era muy malo respondiendo a esa pregunta, antes de soltar una que habría enriquecido la película: "Hay una que no es que me haya muerto por quitarla, pero que me acabo de acordar: hay una escena que es una previa a un rodaje. Contábamos cómo se prepara y cómo se ensaya una escena. Entonces estaba el director con los actores, pero era en la localización de la escena que se pone muda, que son ellos tres: Raúl Arévalo, Mourad Ouani y Vicky Luengo. Esa escena sucedía semanas antes, vemos cómo iba él con la directora de fotografía y con el de sonido a hacer lo que técnicamente se llama un scout, y él estaba con el visor".

Lo que contábamos era: uno, cómo se prepara esa escena y dos (y más importante), un primer pique entre él y la directora de foto. En guion era muy importante este momento. Luego te das cuenta que no es tan importante, que te puedes creer que esta directora de foto coja importancia en esa escena y se enfade, pero ahí ya había un pique, ya veías que no se llevaban del todo bien.

Es cierto que, personalmente, habría agradecido este primer encontronazo entre director y directora de fotografía, por mucho que la película se entienda perfectamente sin él. Pero claro, hay un motivo de peso para haberla quitado: "Habría sido interesante, lo que pasa que la película duraría 5 minutos más y al final es lo que hay". Ante todo, sinceridad.

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