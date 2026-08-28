'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', final explicado de la película de animación española. Cómo termina la aventura a través del tiempo y qué plantea para el futuro de la franquicia

Ya se ha estrenado 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', la cuarta entrega de la franquicia de animación española que se quiere que medir con las grandes sagas animadas. En este caso Tadeo, Sara, Momia y compañía se embarcan en la búsqueda de la lámpara maravillosa, pero con las tensiones creciendo por los cambios por los que ha pasado su "núcleo familiar", terminan atrapados en el pasado y buscando cómo regresar al presente.

¡Atención! Obviamente, este artículo contiene spoilers sobre el final de la cuarta película de 'Tadeo Jones'

Un viaje accidentado

En esta cuarta película de 'Tadeo Jones' se nos presenta a Olimpia, la hija de Tadeo y Sara. Obviamente tener un bebé en casa ha cambiado mucho las cosas, y entre ellas Momia se siente desplazado por la nena... Algo que empeora todavía más cuando Momia y Ramona descubren que Tadeo y Sara están planteando mudarse a otra casa sin ellos.

Total, que en un desesperado grito de atención, Momia utiliza los poderes de la lámpara maravillosa, el artefacto mítico tras el que iba Sara, para volver al pasado. A una era en la que aún era respetado, y era joven y estaba vivo. Este viaje en el tiempo altera las cosas, porque Momia se encuentra con su yo pasado y este es expulsado de la guardia de su ciudad. Lo que crea un problema: nunca se convertirá en Momia, nunca conocerá a Tadeo y todas las aventuras que hemos visto en la franquicia jamás ocurrirán.

Tirando de guiños a 'Regreso al futuro', Tadeo, Sara y compañía se ponen manos a la obra para corregir la línea temporal y asegurarse de que Momia cumple su destino. Porque lo que es peor, la vida de Oli está en juego, ya que si sus padres nunca se conocen ella jamás nacerá.

Así que todo el grupo viaja desde Perú hasta Grecia buscando la lámpara de nuevo para conseguir que Momia recupere su estatus como guardia de la ciudad, corrigiendo su futuro, y de paso volver a su propia época en el siglo XXI. Sin embargo, las cosas se complican con la persecución por parte de los herederos de Solimán el Magnífico, que también buscan la lámpara desde hace generaciones.

En una escena cargada de acción y drama, que poco tiene que envidiarle al derrumbe de la Cueva de las Maravillas de 'Aladdin', Tadeo termina haciendo el sacrificio definitivo para utilizar el último deseo que les queda: envía a Sara, a Oli y al resto de sus amigos de vuelta al futuro. Él se sacrifica quedándose en el pasado, con la misión de llevar al Momia humano de vuelta a casa y asegurarse de que cumple su destino.

Toca corregir el rumbo

Así es cómo Tadeo se asegura de que toda la línea temporal se preserva y que su hija llegará a nacer, aunque Oli crezca sin su padre. Sin embargo, 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' nos tiene preparados un último giro, con una ayuda inesperada llegando desde el pasado.

Cuando Tadeo lo da todo por perdido, aparece una versión adulta de Olimpia, que ha seguido los pasos de sus padres para crecer como arqueóloga y localizar de nuevo la lámpara maravillosa. Olimpia ha vuelto para rescatar a su padre, devolverlo a su propia era y asegurarse de que está allí mientras que ella crece, siendo consciente de que toda su vida será eliminada y está haciendo "un viaje solo de ida".

Un desenlace en el que terminamos con más de una paradoja temporal y algún que otro lío de líneas temporales, sin que quede demasiado claro el destino de la lámpara maravillosa. Aunque por lo menos la familia de Tadeo y Sara está unida y con el final feliz que se han ganado a lo largo de esta aventura por todo el globo.

Ahora queda por ver qué nos depara el futuro para la franquicia. Esta cuarta entrega de 'Tadeo Jones' ya ha sido un auténtico pepinazo en la taquilla que ha desbancado a Spider-Man, así que no queda duda de que en algún momento tendremos noticias de que la quinta película está en marcha. Ya nos han planteado a Olimpia como una sucesora digna y aventurera, y si la saga sigue por este camino no sería de extrañar que la veamos un poco más crecidita y haciendo sus pinitos como arqueóloga en la siguiente entrega de 'Tadeo Jones'.

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