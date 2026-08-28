Hoy en Prime Video, una de las más tristes y emocionantes películas de animación de los últimos años

Pocos han hecho más por romper la concepción de que la animación es para hacer películas dirigidas a niños que Adam Elliot, cuya textura especial para el stop-motion trata de acentuar la fealdad de unos mundos oscuros llenos de historias tristes. Lo hace, eso sí, para poder encontrar cierto confort en el dolor y experiencias catárticas como ‘Memorias de un caracol’ (’Memoir of a Snail’).

El sentido de la vida

Desarrollada de nuevo durante largo tiempo y, nuevamente, estrenada discretamente para atención de unos pocos fanáticos, su último largometraje es una joyita emocionante y triste. Una de las películas de animación más devastadoras de los últimos años que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

La solitaria Grace Pudel ha tenido siempre problemas para encajar en los sitios, y la única paz para su desasosiego existencial está en una colección de figuras de caracoles. Sus problemas se acentúan cuando, tras la muerte de su padre, la separan de su hermano Gilbert, llevando a ambos a una vida angustiosa mientras intentan encontrar su lugar.

No hay precisamente muchos ratos de alegría en esta colección de viñetas que Elliot ofrece para explorar la vida de Grace y las relaciones que establece. Aunque hay algunas significativas y genuinas, que el cineasta plasma con ternura, se alternan con episodios realmente oscuros o traumáticos.

Es parte de lo que marca el estilo de Adam Elliot, que encuentra en los personajes elaborados con arcilla un método para procesar los tragos agridulces de la vida. No cae en el fatalismo absoluto, sino que explora también cómo los momentos duros acaban colocando a uno en su camino.

Con una frase tan contundente como “la vida es algo que sólo tiene sentido al revés pero sólo puedes experimentar hacia adelante” condensa fabulosamente la filosofía vital de una película espléndida. Una que, en un mundo más justo, proporcionaría a su director más medios para seguir contando historias, en lugar de tener que buscarse las castañas como buenamente puede.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia