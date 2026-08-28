Es oficial, Telecinco tira de nostalgia en su primer envite contra 'Pasapalabra'. 'Rueda la Letra' anuncia concursantes

En Mediaset siguen alimentando la expectación alrededor de 'Rueda la letra'. Aún no tenemos fecha de estreno, aunque no debería demorarse mucho al haber ya algún que otro programa grabado, pero sí conocemos cuál será la estrategia de Telecinco para tener una oportunidad contra 'Pasapalabra': apostar fuerte por la nostalgia.

La cadena ha revelado ya a sus primeros concursantes y el movimiento es evidente: recuperar a dos históricos duelistas de 'Pasapalabra' para activar la memoria emocional del público, reforzar la identidad del programa antes de su estreno, y así poder posicionarse antes los fans más veteranos como un heredero espiritual de uno de los fenómenos televisivos más exitosos en España. De hecho, en Telecinco insisten en vender 'Rueda la letra' como el dueño total de la "única" y "original" prueba final.

Así, esta tarde se ha confirmado que Fran González y Lilit Manukyan serán los primeros concursantes del programa. El primero, asturiano, se convirtió en uno de los rivales más carismáticos de 'Pasapalabra' tras llevarse 1,5 millones de euros en 2019 y suma más de 160 programas. La segunda, armenia afincada en España, "solo" ganó 319.00 euros en 2014, pero se convirtió en la primera y única persona extranjera, cuya lengua materna no es el español, en ganar el bote. Además, fue fichada años más tarde por RTVE para ser El Cazador, por lo que es un rostro muy conocido por la audiencia. Los dos competirán, de inicio, por ganar una recompensa de 200.000 euros. Que la suerte les acompañe.

Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez serán los primeros invitados, por lo que también se confirma un concurso que mezclará famosos y concursantes para entretener a la audiencia. Por ahora es todo. Acompañando esta noticia podéis ver un primer avance del programa donde se muestra que, por lo demás, esto es el 'Pasapalabra' de siempre, pero con nuevas pruebas, que tendrán que ser muy diferentes para evitar litigios judiciales como los que aún tiene 'Pasapalabra'.

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