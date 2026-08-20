Telecinco no quiere experimentos con su "Pasapalabra". 'Rueda la letra' filtra sus pruebas y todo nos suena familiar

Siete años después de perder su concurso estrella, Mediaset prepara el regreso de 'El Rosco' a Telecinco bajo una nueva denominación y dentro de 'Rueda la letra', un nuevo formato presentado por Carlos Sobera que busca frenar el reinado de 'Pasapalabra' en audiencia, que —como todos sabéis— lleva ya un par de meses liderando gracias a una renovada prueba final. Pero, ¿cómo será el resto del programa? Pues casi que un clon.

Tal y como recogen medios como El Televisero, Mediaset y Bulldog TV han inscrito marcas como 'Con dos palabras', 'Palabras que dan la nota', 'Sin palabras', 'Palabras ocultas' y 'Primeras palabras', denominaciones que evocan claramente los desafíos a los que se enfrentan de lunes a viernes los concursantes e invitados de 'Pasapalabra' desde hace 25 años. Por supuesto, deberán introducir suficientes diferencias respecto a las propuestas hoy propiedad de Antena 3 si no quieren afrontar, desde el mismo día de su estreno, una posible denuncia de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

¿Y la prueba estrella, cómo se llamará? Ahí sigue habiendo cierto misterio. Al estar el término 'El Rosco' registrado por ITV Studios, Telecinco ha protegido alternativas como 'La rueda', 'La rueda de las letras' o 'La rueda de las palabras' para denominar a su versión del rosco. Lo que sí sabemos es que no conservará los colores clásicos de 'Pasapalabra'. La cadena de Fuencarral abandona la paleta en rojo y azul para adoptar una línea gráfica basada en tonos azul y magenta/fucsia. Un retoque estético que no altera lo fundamental: las pruebas, el ritmo y la esencia del concurso serán un calco milimétrico del formato original. ¿Será suficiente para atraer al público?

Programa casi idéntico con distintos presentadores

Es uno de los grandes interrogantes de este otoño en la pequeña pantalla. Telecinco, esta vez, no ha querido experimentar y parece tener como prioridad absoluta retener a la audiencia tradicional del programa apostando sobre seguro. Esto hace que la gran batalla para diferenciar ambos formatos esté en sus presentadores —el veterano Carlos Sobera frente a Roberto Leal— y en la pareja de concursantes. Aquí Antena 3 movió ficha hace unos meses y decidió blindar a varias leyendas del programa.

Imagen | El Precio Justo

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