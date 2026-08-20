David Harbour le ruega a Christopher Nolan que dirija esta adaptación. "Es tan bueno como los griegos y La Odisea"

Creo que ha pasado el tiempo suficiente como para poder decir que la película de 'Warcraft' no era buena. Muchos fans del juego acabaron encantados con los guiños y las revelaciones, pero los que jamás nos hemos acercado a Azeroth salimos del cine con más preguntas que respuestas. Aunque fue un relativo éxito de taquilla, recaudando 439,1 millones de dólares en todo el mundo, lo cierto es que el mundo quedo ahí, casi inmaculado, esperando que llegue otro director a dar su visión.

¡Por la Horda!

Ahora es David Harbour, el Hopper de 'Stranger Things' a quien veremos dentro de poco en 'Vengadores: Doomsday', el que ha dado su opinión sobre qué director debería darle una oportunidad al juego: "Siempre he pensado que el universo de Warcraft está infrautilizado. Es tan bueno como los griegos, tan bueno como 'La Odisea'. ¡Vamos, Chris Nolan! Quiero ver una versión de Chris Nolan de 'World of Warcraft'".

Esto no viene de la nada, claro, porque en una entrevista con Variety, Harbour reconoce que al llegar a casa coge el mando y empieza a darle al RPG que tenga más cerca: "Me gustan las cosas donde puedes ser fetichista con los números y los daños". De hecho, según parece, ahora está dándole a 'Path of Exile 2', que no es en absoluto el juego al que le daría un novato en el género.

Lo cierto es que sí se está preparando una nueva película sobre 'World of Warcraft', pero se trata de una adaptación de las andanzas de Íbelin, el personaje que llevó Mats Steen, un joven discapacitado que dejó una huella imborrable en el universo antes de morir. Si tienes curiosidad, ya se adaptó en el fantástico documental 'La extraordinaria vida de Íbelin', que tenéis en Netflix y solo puedo recomendaros. No es exactamente el 'Warcraft' que haría Nolan, eso sí.

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