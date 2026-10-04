El brutal drama bélico que no te puedes perder. Arrasó en taquilla y logró el 100% en Rotten Tomatoes

Hay películas bélicas que buscan impresionar con grandes batallas y espectaculares escenas de acción. Y luego está 'Dead To Rights', un drama ambientado en uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de China que ha conseguido convertirse en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del género.

La película, dirigida por Ao Shen, ha superado los 380 millones de dólares en taquilla y ha logrado una recepción especialmente positiva. En Letterboxd mantiene actualmente una valoración de 3,9 sobre 5, mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un llamativo 100% de críticas positivas, acompañado de un 97% entre los espectadores.

Su recorrido también ha estado marcado por los reconocimientos obtenidos y por su elección para representar a China en la carrera hacia los Oscar de 2026.

Una historia basada en hechos reales

'Dead To Rights' sitúa su historia en 1937, durante la invasión de China por parte del Ejército Imperial Japonés. El protagonista es A-Chang, interpretado por Liu Haoran, un cartero que intenta sobrevivir en medio de la violencia haciéndose pasar por técnico de laboratorio fotográfico.

Su situación cambia cuando comienza a trabajar para el fotógrafo militar japonés Ito Hideo, encarnado por Daichi Harashima. Su cometido consiste en revelar imágenes que documentan las atrocidades cometidas contra la población china.

Pero ese trabajo aparentemente rutinario termina colocando a A-Chang en una posición mucho más importante de lo que podría imaginar. Las fotografías que pasan por sus manos se convierten en una pieza fundamental dentro de una historia marcada por la supervivencia, el miedo y la brutalidad de la guerra.

Y ahí es donde la película adquiere buena parte de su fuerza. 'Dead To Rights' apuesta por una puesta en escena espectacular, pero no se limita a utilizar la guerra como simple escenario para construir un gran espectáculo visual.

La película muestra bombardeos, persecuciones y episodios de violencia con una intensidad considerable. En algunos momentos, incluso existe el riesgo de que el despliegue visual convierta el conflicto en espectáculo. Sin embargo, la historia busca compensarlo poniendo el foco en las consecuencias humanas de lo que está ocurriendo.

La crudeza de la guerra

Uno de los elementos más destacados de 'Dead To Rights' es precisamente su manera de abordar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército japonés. El filme no suaviza los acontecimientos y apuesta por mostrar su lado más perturbador, aunque intentando evitar que la violencia se convierta en un recurso gratuito.

Protagonistas de 'Dead to Rights'

Por su crudeza, la película no parece precisamente una propuesta para espectadores sensibles. De hecho, el propio enfoque del filme deja claro que algunas de sus imágenes pueden permanecer en la memoria incluso después de los créditos.

Las comparaciones con 'La lista de Schindler', de Steven Spielberg, han acompañado a 'Dead To Rights' durante su recorrido. Ahora queda por ver qué lugar termina ocupando dentro del cine bélico contemporáneo. De momento, sus cifras de taquilla, su recepción crítica y su llegada a la carrera de los Oscar han convertido a la película de Ao Shen en un título difícil de pasar por alto.

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