Está considerada la mejor película bélica de la historia pero muchos ni siquiera saben que existe. La crítica afirma que supera a 'Salvar al soldado Ryan' y 'Apocalypse Now'

Cuando se habla de las mejores películas bélicas de la historia siempre pensamos en títulos populares como 'Apocalypse Now', 'Senderos de gloria' o 'Salvar a soldado Ryan', pero lo cierto es que hay una obra maestra que la crítica sitúa por encima de todas las demás y que muchos aficionados olvidan que existe o incluso desconocen su existencia. Me refiero a 'Buen trabajo' ('Beau Travail'), el drama de entreguerras dirigido por Claire Denis en 1999.

Basada en una novela de Herman Melville publicada en 1888, 'Buen trabajo' nos traslada a Yibuti para sumergirnos en la Legión Extranjera de Francia, pero no para contarnos ningún gran enfrentamiento bélico.

La historia gira alrededor de la peculiar relación entre un sargento y uno de sus soldados más prometedores que acaba derivando en un enfrentamiento entre ambos mientras conocemos en paralelo la rutina de los militares en tiempos de paz. El reparto está encabezado por Denis Lavant (el actor fetiche de Leos Carax), Michel Subor y Grégoire Colin, entre otros.

Una joya ignorada por el público en su momento y ahora por el streaming

Presentada mundialmente en el Festival de Venecia de 1999, la crítica se rindió pronto a los pies de 'Buen trabajo', pero lo cierto es que pasó bastante desapercibida entre el público tras su estreno en salas de cine y seguramente por eso hoy en día sigue siendo un título bastante desconocido, pero eso no ha impedido que se haya reivindicado como una joya de Claire Denis y que su prestigio haya ido creciendo a lo largo de los años.

En estos momentos, 'Buen trabajo' ocupa el séptimo puesto en la famosa lista de las mejores películas de la historia que realiza Sight and Sound, siendo la cinta bélica mejor situada por las votaciones de los 1.639 críticos que participaron en la selección. Por supuesto, recomiendo verla pero también os aviso de que no se trata de una película bélica en el sentido más convencional del género, aunque seguramente esta particularidad le ha servido para distinguirse del resto de cintas.

Lamentablemente, si os habéis quedado con ganas de ver la película de Claire Denis, os tengo que dar una mala noticia: no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming actualmente en España. La única forma de verla ahora mismo (legalmente) es consiguiendo 'Buen trabajo' en formato físico.

