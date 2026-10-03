Disney reconoce que cometió un grave error con el remake de 'Vaiana' en imagen real: "Hay que tener la película adecuada en el momento justo"

La nueva versión en imagen real de 'Vaiana' parecía uno de los éxitos asegurados del año, pero la realidad ha sido muy distinta, ya que la película de Disney apenas ha logrado unos ingresos mundiales de 323 millones de dólares cuando el estudio se gastó 370 millones entre el presupuesto y la inversión en marketing. Tremendo batacazo.

Todo eso se traduce en que el live action de 'Vaiana' ha generado unas pérdidas aproximadas de 100 millones de dólares a Disney, algo que, obviamente, no ha pasado desapercibido para el estudio. De hecho, Dana Walden, actual presidenta de la compañía ha reconocido en Bloomberg el grave error que han cometido.

Competencia feroz

La principal conclusión que ha sacado Disney de este fracaso es que todo se ha debido a una cuestión de timing, pues Walden defiende que la película es excelente, pero simplemente no llegó en el momento adecuado a los cines:

Ahora mismo la competencia es tan feroz que hay que tener la película adecuada en el momento justo, con un público que sienta cierta demanda. Diría que nuestra versión de acción real de 'Moana', que es excelente, pero creo que se vio perjudicada por la proximidad de nuestra segunda versión animada de 'Moana', que se realizó en circunstancias inusuales, pero se estrenó unos 18 meses antes. Así que quizás no hubo tiempo suficiente para generar una gran demanda acumulada para otra película.

Me parece un poco ingenuo pensar que el propio nivel de la película no tuvo algo que ver, pues apenas logró un 33% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y además fue muy común oír quejas por parte de algunos espectadores hacia los efectos visuales o la peluca utilizada por Dwayne Johnson.

Sin embargo, también es cierto que Disney metió la pata al lanzarla tan cerca de 'Vaiana 2', que logró un éxito espectacular al superar los 1.000 millones de recaudación mundial. Fue la secuela la que englobó todo el interés que existía hacia la primera película, mientras que el público ya estaba algo agotado de cara a un remake que tampoco aportaba realmente gran cosa.

Eso sí, desde Disney ya dejan claro que la franquicia no está para nada muerta y que llegarán nuevas entregas en el futuro. Algo me dice que todas serán animadas, pues no tiene sentido seguir explorando su potencial en imagen real tras este batacazo en taquilla.

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