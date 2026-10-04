Hace 58 años esta obra maestra revolucionaria llevó a nuevas cotas una manera diferente de entender el cine, y puedes verla en streaming

La historia del cine latinoamericano está atravesada por una corriente que fue el Tercer Cine, una respuesta principalmente anticolonialista al desarrollo del cine. Al margen de la comercialización de Hollywood, y de la tendencia burguesa del cine de autor europeo, muchos cineastas de varias partes del mundo, incluyendo las zonas central y sur de América, intentaron elaborar un cine diferente y más concienciado.

Tenía las ambiciones de apelar al público del Primer Cine y también la vanguardia estética del Segundo Cine, pero todo debía estar atravesado por un interés social y político en lo que se contaba. El abaratamiento de las cámaras y el celuloide permitió elaborar cine con libertad económica y creativa, haciendo de la crudeza estética y las historias de acción política varios de los factores comunes entre diferentes escenas. El cine cubano fue uno de los grandes contribuyentes a canonizar este tipo de cine.

Vertiginosa revolución

De entre las múltiples películas que puede emplear uno para descubrir esta forma de cine, ‘Memorias del subdesarrollo’ es una de las más asombrosas y demoledoras. Escrita y dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, uno de los cineastas cubanos más importantes de su historia, encontramos en ella una reflexión casi en tiempo real del impacto de la Revolución Cubana en la perspectiva popular, dejando una obra singular que se puede ver en streaming a través de Filmin.

La familia de Sergio decide huir a Miami mientras se produce la revolución pero éste, acostumbrado a sus comodidades de escritor burgués, decide quedarse en pleno contexto de cambio, pero por hastío más que por convicción. El cambio político le lleva a reflexionar, pero también a establecer diferentes relaciones con novias que intenta modelar a su gusto.

Alea sigue uno de los principales preceptos del Tercer Cine, donde el despertar político no se produce por profundas epifanías sino por la acción colectiva. Colocar a un sujeto más o menos pasivo mientras alrededor se produce un cambio de sistema profundo es una manera interesante de plantear el conflicto de clases y señalar los privilegios que se intentan desmontar.

‘Memorias del subdesarrollo’ y el descubrimiento

El cineasta cubano sigue también una de las claves, que es reflejar la realidad social de su entorno, por lo que su ya impredecible estructura de flashbacks se altera también con metraje de noticiarios sobre eventos reales, como la Crisis de los Misiles, nunca sacando al personaje del contexto. Su manera de salir de la pura perspectiva subjetiva es la que marca distancia con las evidentes influencias de Nouvelle Vague que presenta.

También explora de manera interesante las tensiones de clases a través de los impulsos del personaje por modelar intelectual y estéticamente a sus parejas. Este estudio de la perversión desde cinematografía de vanguardia hace pensar en esto como una versión de ‘Vértigo’ realizada por Jean-Luc Godard, pero la realidad es que ‘Memorias del subdesarrollo’ escarba un camino propio muy especial que la hace singular como obra. Es una película con conciencia política clara, pero también capaz de indagar en aristas complejas, volviéndose esencial para una manera diferente de entender el séptimo arte.

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