Las 25 mejores películas que ver en Filmin en 2026

Hay pocos catálogos más apetecibles para un amante del cine que el que ofrece una plataforma como Filmin. Su apuesta decidida por el cine de autor recóndito y por incorporar clásicos de estudios legendarios como Universal le hace tener una variedad envidiable, perfecta para apelar a diferentes tipos de espectador.

De ahí este recopilatorio con las mejores películas que se pueden encontrar en la plataforma en este momento. Clásicos imprescindibles que recorren décadas de historia del cine, así como continentes y lenguas. El listado no es exactamente un “las mejores películas de la historia que están en Filmin”, que también, sino reflejar la amplitud de opciones que tiene uno para expandir sus horizontes.

Además de ver cine en Filmin, en esta casa os hemos hablado con anterioridad de cine que podéis encontrar en otros catálogos, como los mejores estrenos en Netflix, en Prime Video, en Disney+ o en HBO Max. No es que falten sitios para encontrar cine de calidad.

‘El moderno Sherlock Holmes’ (‘Sherlock Jr.’, 1924)

Dirección: Buster Keaton. Reparto: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton, Ward Crane, Erwin Connelly.

Una de las películas más mágicas de la historia del cine, celebrándolo cuando este apenas todavía estaba en pañales de su desarrollo. Buster Keaton elabora una magnífica pieza de comedia con desviación a la fantasía que no necesita ni una hora para convencer de su grandeza.

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‘Metrópolis’ (‘Metropolis’, 1927)

Dirección: Fritz Lang. Reparto: Gustav Fröhlich, Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge, Theodor Loos.

Un texto seminal en la historia de la ciencia ficción, del que todavía se están extrayendo influencias y que es capaz de dialogar con el presente casi un siglo después. Fritz Lang elabora un monumento impactante que es también una gran cima del expresionismo alemán.

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‘La pasión de Juana de Arco’ (‘La Passion de Jeanne d'Arc’, 1928)

Dirección: Carl Theodor Dreyer. Reparto: Maria Falconetti, Eugene Silvain, Maurice Schutz, Michel Simon, Antonin Artaud.

La caligrafía contemplativa de Carl Theodor Dreyer antes de alcanzar su extremo de cine trascendente, aunque todavía capaz de observar lo divino en la cara de sus actores. Una película biográfica y de juicios extraordinaria con cada arista de cada fotograma mostrándose como arte absoluto.

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‘Una mujer para dos’ (‘Design for Living’, 1933)

Dirección: Ernst Lubitsch. Reparto: Fredric March, Gary Cooper, Miriam Hopkins, Edward Everett Horton, Isabel Jewell.

El toque Lubitsch es su frescura más deslumbrante, y entrando en harina en temas como el poliamor antes de que la censura del código Hays capase las posibilidades de su comedia. Una cinta dinámica, divertida, carismática y completamente encantadora.

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‘La diligencia’ (‘Stagecoach’, 1939)

Dirección: John Ford. Reparto: John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, Andy Devine, George Bancroft.

Una de las obras cumbres de John Ford y, por extensión, una de las cumbres del cine del Oeste. John Wayne se presenta aquí como estrella imponente aunque haya un gran esfuerzo coral para llevar al western a sus mejores extremos aventureros.

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‘Las zapatillas rojas’ (‘The Red Shoes’, 1948)

Dirección: Michael Powell, Emeric Pressburger. Reparto: Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring, Leonid Massine, Albert Basserman.

Una de las mayores expresiones de la capacidad del cine para hablar desde el movimiento. La danza da otra dimensión a un estupendo relato clásico que el dúo de The Archers convierte en una experiencia a todo color y deslumbrante.

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‘El autoestopista’ (‘The Hitch-Hiker’, 1953)

Dirección: Ida Lupino. Reparto: Edmond O'Brien, Frank Lovejoy, William Talman, José Torvay, Sam Hayes.

Pura joya de cine negro construido con impresionante gusto y gran capacidad para dirigir a actores para que conduzcan la tensión. Ida Lupino necesita poco para crear mucho, sosteniendo suspense en una localización ínfima como un coche y redondeándolo todo en apenas 71 minutos de metraje.

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‘El infierno del odio’ (‘Tengoku to Jigoku’, 1963)

Dirección: Akira Kurosawa. Reparto: Toshirô Mifune, Kyôko Kagawa, Yutaka Sada, Takashi Shimura, Tatsuya Mihashi.

El cine de samuráis es un pilar fundamental en el legado de Akira Kurosawa, aunque sus cotas más magistrales emergían también cuando miraba el presente y se movía de géneros. Aquí crea un thriller negro sensacional, rodado al máximo nivel, y entrando en complejos terrenos morales.

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‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ (‘Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb’, 1964)

Dirección: Stanley Kubrick. Reparto: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, James Earl Jones, Keenan Wynn.

Una obra de referencia en el terreno de la sátira que muchos todavía intentan replicar, sin demasiado éxito. Eso habla mucho de lo complicado que es lo que logra Stanley Kubrick, que ríe ante el desatado pánico nuclear y cierta convicción de que lo peor de nuestros instintos se impondrá para causar nuestra destrucción.

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‘Persona’ (1966)

Dirección: Ingmar Bergman. Reparto: Liv Ullmann, Bibi Andersson, Margaretha Krook, Gunnar Björnstrand, Jörgen Lindström.

El maestro Bergman es su faceta más psicológica y casi surrealista, entrando en dilemas morales de su propia creación muy turbios y complicados de dilucidar. Liv Ullmann y Bibi Andersson trascienden los límites de la actuación para sacar todas las aristas sobre el deseo y la intimidad que convierten la obra del sueco en una influencia infinita.

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‘Memorias del subdesarrollo’ (1968)

Dirección: Tomás Gutiérrez Alea. Reparto: Daisy Granados, Sergio Corrieri, Eslinda Núñez, Omar Valdés, René de la Cruz.

De las entrañas de la Revolución Cubana surge una de las grandes expresiones del Tercer Cine, un movimiento que respondía a las pretensiones del cine de autor y la comercialidad de Hollywood para desarrollar una expresión social. Es así como Tomás Gutiérrez Alea elabora una gran obra psicológica a partir de las tensiones de clase, tan inteligente como políticamente comprometida.

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‘El padrino’ (‘The Godfather’, 1972)

Dirección: Francis Ford Coppola. Reparto: Al Pacino, Marlon Brando, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton.

La película que cambió Hollywood para siempre, abriendo las puertas a toda una ola de autores renovadores y profundamente cinéfilos como el propio Francis Ford Coppola. Con textura de claroscuro, violencia estilizada y gran reflexión sobre el sueño americano, la película es todo un templo al que hay que visitar alguna que otra vez en la vida.

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‘La matanza de Texas’ (‘The Texas Chainsaw Massacre’, 1974)

Dirección: Tobe Hooper. Reparto: Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow, Allen Danziger.

Tan cruda y radical que a veces cuesta creer que sea todo una invención, porque el terror que te contagia es completamente real. Tobe Hooper elabora una de las mejores películas de género de la historia en un choque bastante frontal de la despreocupación hippie contra la violencia que late en el corazón de América.

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‘La traición de Mikey’ (‘Mikey and Nicky’, 1976)

Dirección: Elaine May. Reparto: John Cassavetes, Peter Falk, Ned Beatty, William Hickey, M. Emmet Walsh.

El cine independiente y libremente deconstruido de John Cassavetes es una influencia suprema, pero una maestra como Elaine May aún podía superarle en su propio juego. Este inusual drama criminal mira con lupa la desintegración de una amistad mientras sabe cuándo dar rienda suelta al citado Cassavetes y a Peter Falk.

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‘La vida de Brian’ (‘Life of Brian’, 1979)

Dirección: Terry Jones. Reparto: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle, Michael Palin.

Un huracán perfecto de comedia, con situaciones logradísimas en su profana desvirtuación del mito de Jesucrito y líneas de diálogo icónicas por doquier. Los Monty Python crean una obra maestra del cine de risas no cercenando en ningún momento su creatividad irreverente e hilarante.

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‘Stalker’ (1979)

Dirección: Andrei Tarkovsky. Reparto: Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko, Natalya Abramova, Faime Jurno.

Una de las odiseas más profundamente desoladoras en una obra maestra de la ciencia ficción más distópica. Andrei Tarkovsky hace una contemplación profunda del alma humana en este viaje al corazón de las tinieblas nucleares que sigue siendo piedra de referencia.

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‘Rojos’ (‘Reds’, 1981)

Dirección: Warren Beatty. Reparto: Warren Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson, Paul Sorvino, Maureen Stapleton.

Sólo alguien tan borracho de poder e infatigable al desaliento puede crear dentro de Hollywood una obra tan inmensa e increíblemente provocadora. Warren Beatty hace su obra maestra en este biopic complejo e intrincado además de inmenso en sus tres horas de duración.

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‘Stop Making Sense’ (1984)

Dirección: Jonathan Demme. Reparto: David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz, Jerry Harrison.

La mejor expresión musical en la historia del cine y la película-concierto definitiva. Los Talking Heads crean un espectáculo sensacional y magistral que Jonathan Demme captura con creatividad asombrosa desde la cámara y la puesta en escena. Luego está que toda la música es lo absoluto más.

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‘Hervidero’ (‘Lashou shentan’, 1992)

Dirección: John Woo. Reparto: Chow Yun-Fat, Tony Leung, Teresa Mo, Anthony Wong Chau-Sang.

John Woo a plenos poderes para dar forma a la expresión más operística y más explosiva de su manera de entender el cine de acción. Un thriller a toda tralla, con dos estrellazas al máximo nivel y coreografías alucinantes que, por supuesto, siempre tienen espacio extra para unas palomas.

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‘Tres colores: Azul’ (‘Trois couleurs: Bleu’, 1993)

Dirección: Krzysztof Kieślowski. Reparto: Juliette Binoche, Benoît Regent, Florence Pernel, Charlotte Véry, Emmanuelle Riva.

No es Krzysztof Kieślowski alguien que entienda de hacer las cosas en pequeño tamaño, e incluso su trilogía de los colores no es su obra de dimensiones más desatadas. Pero sí la más conmovedora e impresionante, sobre todo en esta entrada inicial donde explora la desolación del alma con estilo desarmante.

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‘Crash’ (1996)

Dirección: David Cronenberg. Reparto: James Spader, Holly Hunter, Deborah Unger, Elias Koteas, Rosanna Arquette.

Separado del terror, pero nunca de la curiosidad por retratar la transformación completa del cuerpo y sus efectos en la mente. David Cronenberg crea una experiencia intensa y sensual desde los terrenos más imposibles: accidentes de coche. Pero en sus provocaciones indaga con más honestidad y astucia que la mayoría de autores.

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‘Happy Together’ (’Chun gwong tsa sit’, 1997)

Dirección: Wong Kar-Wai. Reparto: Tony Leung, Leslie Cheung, Gregory Dayton, Chen Chang, Shirley Kwan.

El maravilloso cine de las emociones y del romance complejo de Wong Kar-Wai, llevado a las turbulentas calles de Argentina para sentirse aún más descolocado pero también embriagado. Otras obras suyas han tenido más aclamación y popularidad, pero es aquí donde consigue su viaje sensorial más alucinante.

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‘Un hombre sin pasado’ (‘Mies vailla menneisyyttä’, 2002)

Dirección: Aki Kaurismäki. Reparto: Markku Peltola, Kati Outinen, Kaija Pakarinen, Sakari Kuosmanen, Annikki Tähti.

Si no existiera, habría que inventar a Aki Kaurismäki y su cine del encanto de los perdedores con todo que ganar. La pérdida de identidad por circunstancias violentas convertida en una oportunidad de conectarse con una comunidad y reírse con gesto imperturbable de la burocracia insustancial. La mejor comedia gélida del universo.

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‘Sympathy for Lady Vengeance’ (’Chinjeolhan geumjassi’, 2005)

Dirección: Park Chan-wook. Reparto: Lee Young-Ae, Choi Min-Sik, Tony Barry, Anne Cordiner, Go Su-hee.

El coreano Park Chan-wook ha mostrado ser un gran perfeccionista de la forma cinematográfica, desde lo visual hasta el manejo de los tonos. También un gran artífice de la sorpresa impactante, algo que desarrolló en su poco convencional trilogía de la venganza que logra ser aún más desafiante y gratificante en este cierre alucinante.

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‘La zona de interés’ (‘The Zone of Interest’, 2023)

Dirección: Jonathan Glazer. Reparto: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth, Max Beck.

La cotidianeidad de la atrocidad, la banalidad del mal. El fuera de campo convertido en gran herramienta de terror porque es imposible no imaginar el horror más absoluto. Jonathan Glazer vuelve a experimentar al máximo con la forma para observar fijamente la deshumanización más desoladora.

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