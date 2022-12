El poder de la danza en una de las mejores películas de la historia de Inglaterra: ficción y realidad colisionan en un fantástico melodrama que puedes ver en Amazon Prime Video

Es difícil explicar racionalmente el poder que puede tener lo artístico en uno a alguien cuya aproximación a ello es más casual o menos intensa. Difícil resumir de una forma que pueda tener sentido cómo algo ficcionado puede sentirse casi igual de auténtico que lo real, si acaso más. Puede explicarse por escapismo, pero también por cómo la conexión entre arte y realidad puede ser tan fuerte que te abruma sin remedio.

El arte puede llegar a tener una belleza que no obedece necesariamente a lógica, pero resulta innegable. Una belleza que también puede ser oscura y abrumadora. Sobre esa sensación abstracta hemos visto varios films interesantes, incluyendo varios de Michael Powell y Emeric Pressburger que lo han vuelto casi una obsesión recurrente en su obra. Como en la magistral 'Las zapatillas rojas', disponible en Prime Video (también en Filmin y en FlixOlé además de gratis en PlutoTV).

Danza hasta la muerte

No es la primera vez que hablo de esa sensación abrumadora de estar ante la belleza, sea física o sea abstracta como en el arte. Está en 'Narciso Negro', comentada no hace mucho, y está por supuesto en esta peculiar reformulación del cuento de Hans Christian Andersen. Y en la otra película ya me deshice en elogios como la obra maestra que es, pero es que en este periodo The Archers hacían obras maestras como si no les costase, y esta es otra muestra de ello.

'Las zapatillas rojas' cuenta la historia de una joven aspirante a bailarina (Moira Shearer), cuya influyente tía le consigue una oportunidad para intentar impresionar al exigente director Boris Lermontov (Anton Walbrook). Paralelamente, un joven compositor (Marius Goring) querrá impresionar también al director después de que varias de sus composiciones hayan sido robadas por su maestro, que se las presentaba a Lermontov como originales.

Bailarina y compositor encontrarán pronto sus destinos unidos, y Lermontov será pieza clave en esa colisión. El músico recibe el encargo de realizar nuevas composiciones para un ballet basado en el cuento de 'Las zapatillas rojas' de Andersen. La bailarina tendrá ocasión de protagonizarla. La representación cimentará un cambio de rumbo en sus vidas, que traerá tanta deseada gloria como turbios giros de los acontecimientos.

'Las zapatillas rojas': perfecta coreografía

Sólo la secuencia de la representación de la obra ya convierte a esta película de The Archers en una pieza imprescindible de museo. La portentosa coreografía, los sentimientos volcados en el baile que han sido cimentados previamente por el guion, la puesta en escena impecable y el increíble uso del color en la fotografía -sus películas han sido pilares en lo que representa el Technicolor para la historia del cine-. Es una secuencia perfecta, pero lo que le rodea no se queda atrás.

Powell y Pressburger consiguen también hacer una fascinante obra de cómo la ficción y la realidad se terminan entremezclando sin ni siquiera ser uno consciente. Ese poder inexplicable que tocan desde un melodrama intenso pero conmovedor, explorando la turbación psicológica de la protagonista.

Un impresionante trabajo que ha servido de inspiración para muchos de los mejores cineastas de todos los tiempos. Incluso Darren Aronofsky no resistió la tentación de tomar mucho de ella para hacer 'Cisne negro'. Es una película que hay que ver al menos una vez en la vida.

