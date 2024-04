100 años de una de las películas más mágicas de la historia del cine. Una obra maestra adelantada a su tiempo que puedes ver gratis en streaming

En los orígenes del cine como entretenimiento popular el tiempo no se medía de manera natural. Dadas las limitaciones técnicas de la época, se terminó haciendo estándar medir la duración de una película no con minutos, sino con las bovinas que se iban a emplear (los reels en su idioma original). Así, la gente que iba a ver una two-reeler ya sabía que iba a ver un cortometraje, porque no iba a durar más de 20 minutos.

Fue un método muy empleado por esas películas cómicas cortas que protagonizaban las grandes estrellas de la época que, cuando pasaban a tener mayores ambiciones artísticas, fueron creciendo más allá del four-reeler, comunicándose así con el espectador para mostrarle una gran película. En estándares actuales, igual un four o un five-realer no se consideraría un largometraje, pero es un estatus que es difícil negarle a ‘El moderno Sherlock Holmes’.

Meterse de lleno en las películas

Y es imposible quitárselo porque perfectamente hablamos de una de las mejores películas de la historia del cine. Como mínimo, una de las más mágicas y especiales, con Buster Keaton graduándose por completo como autor total en una ambiciosa comedia muda que evoluciona a lo fantástico y hasta lo metacinematográfico. 100 años se cumplen de su estreno en cines, y hoy se puede ver gratis en streaming a través de Plex y también en suscripción a través de Filmin o de acontra+.

Keaton da vida aquí a un joven y soñador proyeccionista de cine, que entre sesiones vacías empieza a fantasear con la que es su verdadera pasión: convertirse en el mejor detective privado. Lee incluso libros para ello durante el trabajo. Un día, de repente, sus fantasías se cumplen en parte cuando termina introduciéndose dentro de una de las películas que proyecta, siendo durante un momento el héroe que consigue a la chica.

Con este componente de fantástico Keaton se muestra una vez más como un adelantado a su tiempo en lo que respecta a las posibilidades del cine como medio y como espectáculo, introduciéndose a sí mismo en los mágicos reinos de una película. La escena donde hace su inmersión en la pantalla es un momento imprescindible para cualquier montaje que intente mostrar tanto la historia como el poder del cine en salas.

‘El moderno Sherlock Holmes’: humor perfecto y fantasía

Intentar mostrar el poder del cine, trasteando con límites de ficción dentro de la propia obra, es algo que vemos ya más habitualmente en películas, pero Keaton fue pionero en intentar realizar una obra popular con esos elementos. Como muchas películas que lo intentaron en el pasado, no terminó de funcionar, con un público que no terminó de comprender esa ambición y la película siendo un relativo fracaso según historiadores del cine (algo que solía pasarle al genio cómico en sus mejores y más ambiciosas películas, como ‘El maquinista de la general’).

Pero como todas las grandes obras del autor, terminó encontrando su lugar como una grandísima gema de este periodo todavía fértil para lo que podía ser el séptimo arte. En cais 45 minutos consigue mucho más que películas que duran el doble, o el triple, siendo perfecta en su manera de plantear los gags que van desde el humor físico a la parodia de los detectives, y también contagiosa en su espíritu de amor por el cine. Un medio por el que Keaton dio muchísimo a lo largo de esa década de 1920, y que sigue maravillando un siglo después.

