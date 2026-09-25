'Harry Potter' perderá una de sus señas distintivas en HBO. Creo que es la única que debería mantener

No sé si soy solo yo, pero con cada tráiler de 'Harry Potter' más me parece estar viendo una adaptación fan de las películas originales: multitud de diseños son iguales o peores, el logotipo es el mismo y hay planos directamente calcados. Supongo que es lo que quieren los fans: ver exactamente lo mismo, solo que en formato XXL y sin saltarse un solo episodio del libro. Sin embargo, hay algo que cambiará del todo, y quizá sea lo único que no debería: su tema original.

Harry Potter y la tonadilla misteriosa

John Williams compuso en 2001 el mítico 'Hedwig's Theme' que acompañó a Harry Potter a lo largo de ocho películas, incluso cuando Williams abandonó la saga (a partir de la cuarta parte). Todo el mundo asocia esas primeras notas con el niño mago, pero ahora Hans Zimmer, compositor de la serie de HBO, ha anunciado que va a huir todo lo que pueda de ella.

Tal y como le ha confirmado a Collider, "No puedo escribir como John Williams, pero incluso si pudiera intentaría apartarme tanto como pudiera e intentar ser original". Vamos, que puedes olvidarte de la famosa tonadilla. Conste que no es la primera vez que Zimmer se mete en el mismo problema, porque en 2014 ya le tocó poner música a 'El hombre de acero' y rehacer la mítica banda sonora de Williams en 'Superman'. No es que lo pasara mejor por aquel entonces.

"Durante tres meses iba de acá para allá diciendo 'No lo sé. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque es John Williams. John Williams es... ¡Es brillante! ¡Es brillante!'". Por suerte para él, Zack Snyder le dio el mejor consejo posible: "Me dijo 'Hans, solo era una película. Esto es solo una película'. Y fue tan liberador. Solo es una película, y mi vida se basa en hacer música para películas, algo que hago porque me encanta". Solo es una serie, Hans. Juzgada con lupa, pero solo una serie al fin y al cabo.

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