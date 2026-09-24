'Sailor Moon' por fin llega a streaming. AnimeBox se convierte en la primera plataforma en fichar el imprescindible anime noventero, y ya hay fecha de estreno

Es muy complicado competir con grandes plataformas de streaming, especialmente de tirón internacional. Pero AnimeBox se está manteniendo de maravilla con el filón de los doblajes en castellano y, sobre todo, recuperando animes clásicos que estaban prácticamente ilocalizables.

La plataforma de Selecta Visión ido fichando series como 'Revolutionary Girl Utena', 'Gurren Lagann', 'La visión de Escaflowne', o todo 'Dragon Ball'. Ahora se suma a otro anime imprescindible que llevábamos demasiado tiempo reclamando: 'Pretty Guardian Sailor Moon'.

¡En el nombre de Luna!

Aunque 'Sailor Moon Crystal' ha tenido sus vaivenes en Netflix, donde aún se pueden ver las películas más recientes, la serie clásica de 'Pretty Guardian Sailor Moon' de los años 90 andaba tristemente desaparecida.

Estrenada en 1992, llegó a contar con 5 temporadas, 200 capítulos y cinco especiales, siendo una de esas series de anime con un gigantesco impacto cultural que marcó un antes y un después para quienes crecieron con ella. La gran serie de magical girls, con un elenco de protagonistas increíbles que se convirtieron en las heroínas de niños y niñas de todo el mundo.

A pesar de que Selecta Visión licenció el anime clásico para formato físico, aún seguíamos esperando su llegada a streaming. Pero por fin se han puesto las pilas y desde AnimeBox han confirmado que el anime comenzará a llegar a la plataforma el próximo 28 de septiembre.

Teniendo en cuenta los ritmos de estrenos de la plataforma, es muy probable que los capítulos vayan llegando con emisiones diarias o pequeñas tandas semanales, en lugar de que se añada todo el anime de una tacada. También podemos contar con que 'Sailor Moon' esté disponible tanto en versión original como con doblaje, aunque habrá que ver si se cuenta con el doblaje clásico que se emitió en su momento en televisión o con el nuevo (y más fiel a la versión japonesa).

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