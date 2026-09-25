Bombazos con madera de Óscar y perretes supervivientes. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Quién nos iba a decir que el Virus T, además de reanimar unos cuantos cadáveres y convertirlos en criaturas espantosas, iba a resucitar una taquilla necesitada de un estreno contundente que atrajese al público a las salas de cine. 'Resident Evil', con sus 2 millones de euros recaudados en su lanzamiento, ha obrado el milagro subiendo el montante total hasta los 5,25 millones de euros amasados durante un fin de semana que atrajo a 678 000 espectadores a sus respectivas butacas.

Tras ser descartada por Warner Bros. para ahorrarse unos millones en beneficios fiscales, 'Coyote vs. Acme' está funcionando de maravilla en medio mundo, llegando hasta unos 100 millones de dólares impulsados, en parte, por los 0,62 millones de euros recaudados en España. Montante más que suficiente para superar a 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', 'La Odisea' y 'El ser querido', que cerraron el Top 5 con lo más visto del finde con 0,41, 0,39 y 0,3 millones respectivamente.

Los estrenos del 25 de septiembre de 2026

Las novedades que llegan a nuestros cines esta semana, salvo sorpresa, no parecen destinadas a revolucionar el box office patrio, pero si hay un título capaz de dar la campanada, ese es 'La bola negra'. Los Javis se han liberado de todo tipo de ataduras y han firmado una de las obras más arriesgadas, bellas y potentes de la temporada entre reivindicaciones queer y memoria histórica. El resultado: arrasar en el TIFF y representar a España en los Oscars.

Por otro lado, David Ayer y Brad Pitt han vuelto a aliarse tras su notable colaboración en 'Corazones de acero' para firmar el thriller de aventuras y supervivencia 'En el corazón de la bestia'. Puede que se pase de lacrimógena en algunos momentos, pero su encantador perrete protagonista y el buen pulso narrativo de Ayer prometen un entretenimiento ideal para disfrutar en pantalla grande.

Los amantes de la animación tienen una cita indispensable con 'La isla olvidada'. Joel Crawford y Januel Mercado, el dúo de directores responsable de la fantástica 'El gato con botas: El último deseo', vuelven a la carga bajo el ala de DrewamWorks Animation con un emocionante viaje al mundo de Nakali junto a dos protagonistas entrañables y una exploración interesantísima y visualmente arrebatadora del folclore filipino.

Por otro lado, uno de los grandes fenómenos virales de 2022, que enamoró al mismísimo Stephen King, regresa con una continuación que apuesta por el "más y mejor". Esta no es otra que 'Fall 2: Deadpoint', en la que los hermanos Spierig se adueñan de los asientos de director para ofrecernos un cóctel de thriller y supervivencia a 1 500 metros de altura cargado de giros demenciales y de momentos que harán sudar las manos a quienes tengan un mínimo de vértigo.

Las novedades del 25 de septiembre los completan el drama argentino 'La noche está marchándose ya' y el reestreno de 'Vengadores: Endgame' —raro será que no recaude una buena suma de dinero, la verdad—.

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