La inteligente decisión que tomó Steven Spielberg para ayudar a Matt Damon en 'Salvar al Soldado Ryan': "Empezaron a sentir resentimiento"

Si hay actores del método, no es de extrañar que también haya directores que utilicen estrategias de lo más particulares para que sus actores se metan lo más posible en sus papeles. Al menos, en determinadas películas. Es el caso de Steven Spielberg, que envió a todo el reparto a un campamento militar justo antes de rodar 'Salvar al Soldado Ryan' (1998). Bueno, no a todos: dejó fuera a Matt Damon.

Odiar al Soldado Damon

Como recordarás, Matt Damon interpretó al mismísimo Ryan de 'Salvar al Soldado Ryan', el personaje del título, pero apenas le vemos en pantalla hasta el tramo final de la aclamada película bélica de Steven Spielberg.

Para ayudar a lograr que los actores se metieran en el estado de ánimo que requería la cinta, Spielberg decidió mandar a Tom Hanks y al resto del reparto que daba vida a ese equipo de soldados a un campamento del ejército, liderado por el veterano capitán Dale Dye.

Los pobres actores tuvieron que someterse a un duro entrenamiento real durante seis días y seis noches, trabajando sin descanso y alimentándose a base de latas de hígado de ternera con cebolla que, según cuentan, "parecía vómito".

Durante esos días, los actores se acordaron bastante de la familia de Matt Damon, ya que fue el único intérprete que no asistió al entrenamiento. Fue una decisión tomada por el propio Spielberg, ya que consideró que así lograría reproducir en el reparto ese resentimiento que muestran los personajes cuando por fin se encuentran con Ryan.

"Empezaron a sentir esa chispa de resentimiento porque yo no estaba ahí", explicó Matt Damon sobre la reacción de sus compañeros, ajenos a que se trataba de una decisión del propio director. Del mismo modo, Steven Spielberg quería que el actor experimentara el aislamiento de su personaje, quien debe ganarse la confianza del resto.

No sabemos si realmente esta decisión ayudó al actor a ponerse en la piel del personaje desde la comodidad de su casa, pero lo que está claro es que sí que logró que se reflejara en pantalla la hostilidad del grupo liderado por Hanks, que en la ficción acudía a su rescate.

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