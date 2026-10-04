Tom Cruise acaba de sufrir el mayor fracaso de su carrera con 'Digger', pero el actor está "muy orgulloso" de la película de Iñárritu

El estreno de 'Digger' ha servido para que Tom Cruise regrese a los cines con la primera película completamente original de su filmografía desde 2017. Eso sí, el resultado en taquilla no está siendo nada bueno, hasta el punto de que solamente el mayor de los milagros impediría que acabe siendo el mayor fracaso de toda su carrera.

Ya el dato de que 'Digger' va a comenzar su andadura en los cines de Estados Unidos con unos ingresos estimados de 8 millones de dólares es bastante catastrófico. Ya de por sí sería el peor lanzamiento de una película con Cruise en su reparto desde 'Leones por corderos', que apenas logró 6,7 millones de dólares en su primer fin de semana, pero la cosa se complica si tenemos en cuenta más factores.

Tremendo batacazo

Por lo pronto, Warner dio luz verde a 'Digger' con un presupuesto de 125 millones de dólares -por ponerlo en perspectiva, 'Leones por corderos' costó 35-, pero el trabajo de producción en la nueva película de Alejandro González Iñárritu se complicó hasta el punto de que en Variety apuntan a que su coste final oscila entre los 160 y los 180 millones. Pero es que la sangría de dinero no acaba ahí.

Obviamente, el estudio también ha hecho una fuerte campaña de marketing para atraer la atención de los espectadores, la cual se cifra en 100 millones adicionales. Eso eleva la inversión hasta entre 260 y 280 millones, por lo que es imposible que salgan las cuentas con una arranque tan flojo y ninguna perspectiva de que la cosa vaya a mejorar durante las próximas semanas.

Es cierto que también va a sumar más dinero en el resto del donde, donde las películas de Cruise suelen funcionar bien, pero las primeras estimaciones tampoco son demasiado positivas, hasta el punto de que en España es posible que ni siquiera consiga entrar en el top 5 semanal...

No obstante, Cruise ha querido sacar pecho de la película publicando un mensaje en Instagram, donde señala que "me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y entusiasmo. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos".

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